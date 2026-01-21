BBC vesti na srpskom

Tramp u Davosu: 'Nećemo upotrebiti silu na Grenlandu'

Glavna tema Trampovog govora bio je Grenland, ali se osvrnuo i na ekonomiju, rat u Ukrajini i migracije.

BBC News pre 1 sat
Donald Tramp u teget odelu sa crvenom kravatom dok nešto pokazuje desnom rukom
REUTERS/Denis Balibouse

„Sve što Amerika želi jeste mesto zvano Grenland."

Samouvereno i odsečno izjavio je Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Država, na Svetskom ekonomskom forumu u švajcarskom gradu Davosu.

„Samo Sjedinjene Države mogu da zaštite ovu ogromnu masu zemlje, ovaj džinovski komad leda", poručio je.

Tramp ne odustaje od stava da je Americi ovo ostrvo poluautonomne teritorije Danske, članice Evropske unije i NATO-a, potrebno zbog nacionalne bezbednosti.

Zahtevao je i „neposredne pregovore“ o otkupu Grenlanda, ali je ovog puta na pitanje da li je spreman da upotrebi silu ima konkretan odgovor.

„Verovatno nećemo ništa dobiti osim ako ne odlučim da upotrebim prekomernu snagu i silu, gde bismo iskreno bili nezaustavljivi, ali to neću učiniti.

„Ne moram da upotrebim silu, ne želim da je upotrebim i neću je upotrebiti", poručio je svetskim liderima u Davosu.

Ali je i poručio da Grenland ima izbor.

„Možete reći da, i mi ćemo biti veoma zahvalni, a možete reći ne, i mi ćemo zapamtiti“,

„Jaka i bezbedna Amerika znači jak NATO“, dodao je.

U njegovom 60-minutnom govoru osvrnuo se kratko i na druge teme, između ostalog i na ekonomiju.

Nije se libio da kaže da SAD doživljavaju „ekonomsko čudo“ pod njegovim mandatom.

Inflacija je smanjena i zabeležen je ekonomski rast koji „možda nijedna zemlja do sada nikada nije videla“.

Taj učinak prepisao je i povećanju tarifa državama širom sveta „kako bi se platila šteta koju su prouzrokovale“.

„Svi ste uzrokovali, a u nekim slučajevima bili i žrtve - na kraju to je fer i većina vas to i shvata.

„SAD drže ceo svet na površini i trebalo bi da plaćaju najnižu kamatnu stopu", poručio je Tramp.

Osvrnuo se i na migracije, što je među njegovim, reklo bi se, omiljenim pitanjima.

Njegova admistracija je sredinom januara suspendovala izdavanje useljeničkih viza za državljane 75 zemljala, a krajem 2025. je privremeno ukinuta i zelena karta.

Nezaobilazna tema njegovog govora bila je i Ukrajina.

Tokom predsedničke kampanje Tramp je samouvereno govorio da će rat u ovom delu Evrope zaustaviti u samo 48 sati, međutim ruska invazija na Ukrajinu približava se četvrtoj godini.

Uprkos diplomatskim pokušajima američke administracije, prekida vatre još nema.

Najavio je da će se sastati sa Vladimirom Zelenskim, ukrajinskim predsednikom.

