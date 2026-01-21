Tramp uzdrmao svetski poredak više nego bilo koji predsednik od Drugog svetskog rata: BBC urednica

BBC News pre 11 minuta | Liz Duset - glavna

Reuters

Upozorio je svet još prvog dana.

„Ništa nam neće stati na put“, najavio je predsednik Donald Tramp, praćen gromoglasnim aplauzom, u završnici inauguracionog govora tokom hladne vašingtonske zime prošle godine, na samom početku njegovog drugog mandata.

Da li ga svet nije shvatio dovoljno ozbiljno?

Ušuškano u njegovom govoru bilo je i pominjanje doktrine iz 19. veka o „manifestnoj sudbini“ – ideji da SAD ima bogomdano dopuštenje da proširuje teritoriju na kontinentu, šireći američke ideale.

U tom trenutku je oko bacio na Panamski kanal.

„Vratićemo ga nazad“, najavio je Tramp.

Sada je ta izjava, izražena s apsolutnom rešenošću, usmerena na Grenland.

„Moramo da ga imamo“, glasi njegova nova mantra.

To je surovo buđenje u trenutku bremenitom realnom opasnošću.

Američka istorija je prepuna značajnih i kontroverznih američkih invazija, okupacija i tajnih operacija za rušenje vladara i režima.

Ali u proteklom veku, nijedan američki predsednik nije pretio da će zauzeti teritoriju dugogodišnjeg saveznika i tu odluku doneo protivno volji naroda.

Nijedan američki lider nije toliko brutalno kršio političke norme i pretio dugotrajnim savezništvima koja su činila osnovu svetskog poretka od kraja Drugog svetskog rata.

Nema nikakve sumnje da se stara pravila krša potpuno nekažnjivo.

Tramp se sada opisuje kao verovatno „najtransformativniji“ američki predsednik – koga prati klicanje pristalica kod kuće i u inostranstvu, zabrinutost u prestonicama širom sveta i pažljiva tišina u Moskvi i Pekingu.

„To je pomak ka svetu bez pravila, gde se gazi po međunarodnom pravu i gde je jedini zakon koji je izgleda bitan zakon najjačeg, sa ponovnim javljanjem imperijalnih ambicija“, bilo je surovo upozorenje francuskog predsednika Emanuela Makrona na bini na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, bez direktnog pominjanja Trampa poimence.

EPA/Shutterstock Francuski predsednik Emanuel Makron govorio je na Svetskom ekonomskom forumu 20. januara

Raste zabrinutost zbog potencijalno bolnog trgovinskog rata, čak i briga u nekim krugovima da bi 76 godina stari vojni savez NATO sada mogao biti ugrožen, ako, u najgorem mogućem slučaju, američki vrhovni komandant pokuša da zauzme Grenland silom.

Trampovi branitelji pojačavaju podršku njegovoj agendi „Amerika na prvom mestu“, a protiv posleratnog multilateralnog poretka.

Upitan od BBC-ja da li bi zauzimanje Grenlanda prekršilo povelju Ujedinjenih nacija, republikanski kongresmen Rendi Fajn je rekao: „Mislim da su Ujedinjene nacije potpuno omanule kao entitet koji podržava mir u svetu i, iskreno, šta god da oni misle, verovatno je ispravno uraditi upravo suprotno.“

Fajn je prošle nedelje u Kongresu predstavio predlog zakona nazvan „ Zakon o aneksiji i državnosti Grenlanda“.

Kako na to reaguju nervozni američki saveznici, kada izgleda kao da ništa neće stati Trampu na put?

Mnoge fraze pratile su proteklu godinu diplomatskih uvijanja oko toga kako najbolje izaći na kraj sa nepredvidivim američkim predsednikom i vrhovnim komandantom.

„Moramo da ga shvatimo ozbiljno, ali ne bukvalno“, poteklo je od onih koji insistiraju na tome da sve ovo može da se reši dijalogom.

Funkcionisalo je, ali samo do određene tačke, u pokušajima da se sa Evropom skuje jedinstveni odgovor na ruski žestoki rat u Ukrajini.

Tramp se često predomišlja, od jedne nedelje do druge, od ispoljavanja stavova bliskih ruskim, potom naginjući Ukrajini, da bi se vratio u rusku orbitu.

„Mogul je nekretnina“, kažu oni koji u Trampovim maksimalističkim stavovima vide njegovu taktiku sklapanja dogovora iz njegovih dana na njujorškom tržištu imovine.

Odjek toga može se naći u njegovim ponovljenim pretnjama vojnom akcijom protiv Irana – iako je jasno da se vojne opcije još uvek nalaze na njegovom sada pretrpanom stolu.

„On ne govori kao tradicionalni političar“, objašnjava njegov glavni diplomata, američki državni sekretar Marko Rubio, kad ga uporno pitaju za Trampove taktike.

„On kaže, pa to i uradi“, najveći je hvalospev za njegovog predsednika, a protiv onoga čemu se izruguje kao turobnom učinku njegovih prethodnika.

Rubio je bio jedan od glavnih glasova koji pokušavaju da ublaže Trampove pretnje o Grenlandu, ističući da želi da kupi ovu ogromnu stratešku ledenu ploču, a ne da izvrši invaziju na nju.

On je istakao da Tramp razmatra opcije da kupi najveće ostrvo na svetu, kako bi se suprotstavio pretnjama Kine i Rusije, još od njegovog prvog mandata.

Ali ne može se poreći Trampova siledžijska taktika, njegov prezir prema kolektivnoj akciji, njegovo uverenje da je sila uvek u pravu.

„On je čovek transakcije i brutalne sile, mafijaške sile“, kaže Zeni Minton Bedous, glavni i odgovorni urednik časopisa Ekonomist.

„Ne vidi korist u savezništvima, ne vidi ideju Amerike kao ideju, kao set vrednosti; njega ni najmanje nije briga za to.“

I to čak ni ne krije.

„Rusija i Kina se uopšte ne plaše NATO-a. Ni najmanje“, rekao je Tramp za Njujork tajms u opširnom intervjuu početkom meseca.

„Nas se zato strahovito plaše.“

Da je bezbednost tu stvarno problem, SAD ionako već imaju snage na terenu na Grenlandu i, prema sporazumu iz 1951. godine, mogu da pošalju još trupa i otvore još baza.

„Moram da ga posedujem“, kaže Tramp otvoreno.

I često voli da stavi do znanja: „Volim da pobeđujem.“

Sve je više dokaza koji govore da se tu samo o tome radi.

Zaokreti u njegovoj politici tokom protekle godine bili su zbunjujući.

Reuters U prodavnicama po Kopenhagenu pojavili su se suveniri protiv američkog preuzimanja Grenlanda, polu-autonomne teritorije Danske

U saudijskoj prestonici Rijadu u maju, gledali smo kako je njegov važan govor tokom prve posete inostranstvu u drugom mandatu naišao na oduševljen prijem.

Tramp se ostrvio na američke „intervencioniste“ koje je oštro kritikovao zato što su „razorili mnogo više nacija nego što su ih izgradili... u složenim društvima koje čak ni sami nisu razumeli.“

U junu, kad je Izrael napao Iran, Tramp je navodno upozorio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da ne ugrožava njegovu diplomatiju vojnim pretnjama protiv Irana.

Do kraja te nedelje, kad je video izraelski uspeh s atentatom na najviše nuklearne naučnike i šefove snaga bezbednosti, Tramp je izjavio: „Mislim da je to bilo izvrsno.“

„Razumno-pranje“ je bio izraz koji je pre više meseci skovao Edvard Lus iz Fajnenšel tajmsa da opiše pristojno predstavljanje Trampa u svetu, redove lidera koji mu kucaju na vrata sa svetlucavim poklonima i slatkorečivim hvalospevima da bi pokušali da ga pridobiju na sopstvenu stranu.

„Trampove apologete – brojnija grupa od istinskih vernika – rade od jutra do mraka da razumno operu njegovu politiku u nešto koherentno“, napisao je Lus u njegovoj najnovijoj kolumni.

Reuters Tramp se sreo sa saudijskim prestolonaslednikom Muhamedom Bin Salmanom u Rijadu u maju 2025. godine

Ova pojava je bila očigledna u oktobru prošle godine kad su lideri iz čitavog sveta bili pozvani da mu se pridruže u egipatskom odmaralištu na Crvenom moru Šarm El-Šeiku, da proslave njegovu zvučnu objavu da „konačno imamo mir na Bliskom istoku“, prvi put posle „3.000 godina“.

Prva značajna faza njegovog mirovnog plana donela je preko potrebnu obustavu vatre u Gazi i hitno puštanje izraelskih talaca.

Trampova mišićava diplomatija prisilila je Netanjahua, baš kao i Hamas, da pristanu na njega.

Bio je to krupan napredak koji je samo Tramp mogao da postigne.

Ali to nije bilo – nažalost – praskozorje mira.

Niko prisutan nije izgovorio taj tihi deo naglas.

Prošle godine je Trampov pristup bio predstavljen kao manifestna sudbina.

Ove godine je to bila Monroova doktrina iz ranog 19. veka, sada ažurirana, posle invazije na Venecuelu, u „Donroovu doktrinu“.

Predsednik Tramp se sada njome ponosi, osokoljen najvatrenijim pristalicama u vlastitim redovima, uveren da Amerika može da radi šta hoće u sopstvenom zadnjem dvorištu, i izvan njega, kako bi zaštitila američke interese.

Reuters U oktobru je Benjamin Netanjahu nazvao Trampa „najvećim prijateljem“ kog je Izrael ikada imao u Beloj kući

Ponekad ga nazivaju izolacionistom, ponekad intervencionistom.

Ali uvek ga prati slogan koji ga je vratio na vlast – Učinimo Ameriku ponovo velikom.

A njegovo pismo norveškom premijeru Jonasu Garu Storu istaklo je opsesivnu ozlojeđenost što nije dobio Nobelovu nagradu za mir 2025.

Tramp je obavestio Stora: „Ne osećam više obavezu da razmišljam isključivo o miru, mada će to uvek biti predominantno, već sada mogu da razmišljam i o tome šta je dobro i ispravno za Sjedinjene Američke Države.“

„Ovo je dobar dan da posedujete nordijski temperament“, diplomatski mi je prokomentarisao norveški ministar spoljnih poslova Bart Ejde kad sam ga pitala za taj trenutak.

Norveška je bila smirena, sa ledeno hladnom odlučnošću, u odbrani Grenlanda i Danske, i kolektivne bezbednosti na Arktiku.

Evropski odgovori i dalje se razvlače po tom klizavom političkom ledu.

Makron se zarekao da će lansirati „trgovačku bazuku“ Evropske unije u vidu kontra-carina i ograničavanja pristupa unosnom tržištu EU.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni, jedna od najbližih evropskih saveznica američkog predsednika, neodređeno je govorila o „problemu razumevanja i nesporazuma“.

Britanski premijer Kir Starmer energično je i javno branio teritorijalni integritet Grenlanda, ali želi da zaštiti snažnu ličnu vezu koji je izgradio tokom protekle godine izbegavši kaznene carine.

Reuters Starmer je očuvao uglavnom srdačan odnos sa Trampom otkako je ovaj započeo drugi predsednički mandat

Tramp je skinuo rukavice i objavio privatne poruke koje dobija od lidera koristeći se starim alatkama državništva da bi pokušao da pridobije njihovu podršku.

„Večerajmo u Parizu zajedno u četvrtak, pre nego što se vratite za SAD“, predložio je francuski predsednik koji se takođe zapitao, usled hvalospeva za druge uspehe u spoljnoj politici, „Ne razumem šta to radiš sa Grenlandom.“

„Jedva čekam da te vidim“, napisao je generalni sekretar NATO Mark Rute, koji je jednom nazvao Trampa „taticom“ povodom njegovog silovitog rešavanja 12-dnevnog rata između Irana i Izraela prošle godine.

Rute, i drugi, smatraju Trampove otvorene pretnje zaslužnim za prisiljavanje članica NATO da značajno povećaju trošenje na odbranu poslednjih godina.

Trampova upozorenja, koja korene vuku još iz njegovog prvog mandata, ubrzala su trend koji su tražili i prethodni američki predsednici, a započeli sami članovi NATO u senci ruskih pretnji.

Sa druge strane Atlantika, zemlja koja je dugo živela u senci Amerike pokušava da utre sebi drugačiji put napred, koji, doduše, sa sobom nosi vlastite izazove.

„Moramo da prihvatimo svet onakvim kakav jeste, a ne kakav želimo da bude“, bila je iskrena refleksija kanadskog premijera Marka Karnija tokom njegove posete Kini prošle nedelje.

Bila je to prva poseta nekog kanadskog lidera Pekingu od 2017. godine, posle mnogo godina oštre napetosti, i šalje jasan signal u ovom svetu ubrzanih promena.

Trampova zapanjujuća pretnja da će anektirati severnog suseda izbila je na površinu ponovo u objavi na društvenoj mreži na kojoj se vidi zapadna hemisfera, pa i Kanada i Grenland, prekrivena američkom zastavom.

Kanađani su svesni da i dalje postoji rizik da su oni sledeći.

Karni, bivši centralni bankar, dospeo je na najviši položaj u Kanadi prošle godine podržan uverenjem Kanađana da je najbolje pripremljen da se suprotstavi Trampu.

On je odgovorio „dolarom za dolar“ od samog starta, uvevši kaznene carine – sve dok to nije postalo suviše bolno za mnogo manju kanadsku ekonomiju, koja šalje više od 70 odsto robe južno od granice.

Kad je Karni izašao na binu u Davosu u utorak, i on se osvrnuo na ovaj neprijatni kritični trenutak.

„Američka hegemonija pogotovo, pomogla je da se obezbede javna dobra, otvoreni plovni putevi, stabilni finansijski sistem, kolektivna bezbednost i podrška okvirima za rešavanje sukoba“, rekao je on, dodavši otvoreno: „Mi se nalazimo usled rascepa, a ne tranzicije.“

U sredu će se s istog tog podijuma obratiti Tramp, dok ga svet bude pažljivo gledao.

Upitan od Njujork tajmsa ovog meseca šta bi moglo da ga zaustavi, Tramp je odgovorio: „Moja vlastita moralnost. Moj vlastiti um. To je jedino što može da me zaustavi.“

To je i ono što se krije iza armade saveznika koji sada žele da ga ubeđuju, da mu laskaju, da ga prisiljavaju – da bi mu promenili mišljenje.

Ovaj put nije sigurno da će u tome uspeti.

