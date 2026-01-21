Fon der Lajen: „Evropa spremna da deluje nakon Trampove pretnje carinama zbog Grenlanda“

"Pretnja dodatnim carinama iz bezbednosnih razloga je jednostavno pogrešna", rekla je Fon der Lajen.

Ona je dodala da se evropski lideri sastaju u četvrtak kako bi razgovarali o odgovoru na pretnju američkog predsednika, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

"Evropa više voli dijalog i rešenja, ali smo potpuno spremni da delujemo, ako je potrebno, jedinstveno, hitno i odlučno", rekla je predsednica Evropske komisije.

Fon der Lajen je ocenila i da je došlo do promene u međunarodnom poretku koja "nije samo seizmička već trajna".

"Sada živimo u svetu koji definiše sirova moć", rekla je Fon der Lajen, dodajući i da je imperativ da Evropa dobije "nove poluge moći".

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je u petak da razmatra uvođenje novih carina zemljama koje se protive njegovoj ambiciji da anektira Grenland.