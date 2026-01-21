Fon der Lajen: Evropa spremna da deluje nakon Trampove pretnje carinama zbog Grenlanda

Beta pre 49 minuta

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je u Davosu da je Evropa "potpuno spremna da deluje ako bude potrebno" zbog pretnje carinama američkog predsednika Donalda Trampa u vezi sa Grenlandom.

"Pretnja dodatnim carinama iz bezbednosnih razloga je jednostavno pogrešna", rekla je Fon der Lajen.

Ona je dodala da se evropski lideri sastaju u četvrtak kako bi razgovarali o odgovoru na pretnju američkog predsednika, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

"Evropa više voli dijalog i rešenja, ali smo potpuno spremni da delujemo, ako je potrebno, jedinstveno, hitno i odlučno", rekla je predsednica Evropske komisije.

Fon der Lajen  je ocenila i da je došlo do promene u međunarodnom poretku koja "nije samo seizmička već trajna".

"Sada živimo u svetu koji definiše sirova moć", rekla je Fon der Lajen, dodajući i da je imperativ da Evropa dobije "nove poluge moći".

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je u petak da razmatra uvođenje novih carina zemljama koje se protive njegovoj ambiciji da anektira Grenland.

(Beta, 21.01.2026)

Ključne reči

Evropska komisijaDonald TrampDavos

