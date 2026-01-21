Tramp u Davosu: Niko osim SAD nije sposoban da osigura Grenland, zelena energija je prevara

Beta pre 3 sata

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas u govoru u Davosu da niko osim njegove zemlje nije sposoban da osigura Grenland.

Učestvujući na Svetskom ekonomskom forumu rekao je su SAD bile "glupe" što su vratile tu teritoriju Danskoj nakon Drugog svetskog rata, te da on poštuje narod tog ostrva i Danske, čija je on teritorija, ali da svaka članica NATO-a ima obavezu da bude sposobna da odbrani svoju teritoriju.

"A činjenica je da nijedna država niti grupa država nije sposobna da obezbedi Grenland osim SAD - mi smo velika sila, mnogo veća nego što ljudi shvataju. To ste videli pre dve nedelje u Venecueli", rekao je on u obraćanju na Svetskom ekonomskom forumu.

Tramp je rekao da traži "hitne pregovore o sticanju Grenlanda" nazivajući to ostrvo "ogromnom, gotovo nenaseljenom i nerazvijenom zemljom, koja stoji nebranjeno".

U govoru je kritikovao nastojanje EU da bude ekološki održiva i podsmevao se što imaju veliki broj vetro-generatora struje koji "ubijaju ptice i izgledaju ružno, a ne kopaju prirodne resurse kojima su bogati".

"Evropa uništava sama sebe, želimo jaku Evropu", rekao je Tramp dodavši da je Kina proizvođač vetro-generatora, ali da ih ne postavlja na svojoj teritoriji, već struju proizvodiu u termo-elektranama na ugalj.

Kazao je da Velika Britanija ne koristi svoju naftu iz Severnog mora, tvrdeći da su tamo rezerve za 500 godina i rekao da je to razlog zašto su porasle cene goriva na pumpama.

Tramp je rekao da je u Evropi video "sudbinu koju je radikalna levica pokušala da nametne Americi" i da su SAD, izabravši njega za predsednika, "izbegle zelenu prevaru, možda najveću prevaru u istoriji".

(Beta, 21.01.2026)

Povezane vesti »

Tramp u Davosu: Tražim hitne pregovore o kupovini Grenlanda, neću upotrebiti silu

Tramp u Davosu: Tražim hitne pregovore o kupovini Grenlanda, neću upotrebiti silu

RTS pre 1 sat
Situacija u Davosu je upravo eksplodirala! Tramp završio govor i opasno zapretio Evropi: Američki ministar ismejan na večeri…

Situacija u Davosu je upravo eksplodirala! Tramp završio govor i opasno zapretio Evropi: Američki ministar ismejan na večeri, čuju se reči otpora SAD

Blic pre 1 sat
Tramp obećava veliki ekonomski "bum", kritikuje Evropu i zahteva Grenland: "Želimo odmah pregovore o pripajanju"

Tramp obećava veliki ekonomski "bum", kritikuje Evropu i zahteva Grenland: "Želimo odmah pregovore o pripajanju"

Euronews pre 1 sat
Tramp saopštio udarnu vest o Grenlandu u Davosu

Tramp saopštio udarnu vest o Grenlandu u Davosu

Večernje novosti pre 2 sata
Trump u Davosu zahteva "hitne" razgovore o preuzimanju Grenlanda

Trump u Davosu zahteva "hitne" razgovore o preuzimanju Grenlanda

Bloomberg Adria pre 2 sata
Tramp u govoru u Davosu isključio mogućnost upotrebe sile da zauzme Grenland

Tramp u govoru u Davosu isključio mogućnost upotrebe sile da zauzme Grenland

Forbes pre 2 sata
„Ako bih upotrebio silu, bili bismo nezaustavljivi… Ali, neću“: Tramp nazvao Dansku nezahvalnom jer odbija da preda Grenland…

„Ako bih upotrebio silu, bili bismo nezaustavljivi… Ali, neću“: Tramp nazvao Dansku nezahvalnom jer odbija da preda Grenland

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATODanskaGrenlandDonald TrampDavos

Svet, najnovije vesti »

Tragedija zavila grad u crno: nakon 53 dana umrla beba iz Italije koja se borila za život nakon što je polivena vrelom vodom u…

Tragedija zavila grad u crno: nakon 53 dana umrla beba iz Italije koja se borila za život nakon što je polivena vrelom vodom u porodičnom domu

Blic pre 27 minuta
Al Gor: Vojna opcija za Grenland bila bi "kugla za rušenje" NATO-a

Al Gor: Vojna opcija za Grenland bila bi "kugla za rušenje" NATO-a

NIN pre 27 minuta
(Video) Ovako se zapalio bar smrti u Švajcarskoj Italijani snimili simulaciju požara u Kran-Montani: Vatra buknula u sekundi

(Video) Ovako se zapalio bar smrti u Švajcarskoj Italijani snimili simulaciju požara u Kran-Montani: Vatra buknula u sekundi

Blic pre 27 minuta
Otkriveno: Evo zašto su Amerikanci pustili niz vodu Kurde u Siriji

Otkriveno: Evo zašto su Amerikanci pustili niz vodu Kurde u Siriji

Pravda pre 22 minuta
Tramp krivično goni pojedince zbog "nameštenih izbora“: Svi ga ismevaju zbog nedostatka dokaza

Tramp krivično goni pojedince zbog "nameštenih izbora“: Svi ga ismevaju zbog nedostatka dokaza

Mondo pre 7 minuta