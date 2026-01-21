Vučić: Sadržajan razgovor sa Martom Kos
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao "sadržajno dobar razgovor" sa komesarkom za proširenje EU Martom Kos na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.
"Sadržajan uspešan razgovor oni naravno imaju svoje zahteve, mi svoje odgovore ali mislim da je bio suštinski sadržajno dobar razgovor", rekao je Vučić novinarima iz Srbije koji ga prate u Davosu.
Ocenio je da Srbija može da ispravi "neke od svojih grešaka".
"Kada preuzmemo neke obaveze, moramo da ih ispunimo, tiče se to i pravne rasprave oko pojedinih zakona, konsultacija sa EU. Naravno imamo i mi naše zahteve ali o tome ne zelim da pricam", rekao je on.
Vučić je rekao i da je razgovarao sa predsednikom Švajcarske, koji će posetiti Srbiju u aprilu.
Komentarišući govor predsednika SAD Donalda Trampa, Vučić je ocenio da se nastavlja "sukob SAD i Evrope".
"Moj je zaključak da idemo u smeru daljeg suprotstavljanja i sukobljavanja na Zapadu, između SAD i Evrope", rekao je on.
Vučić sa Martom Kos o odnosima Srbije i EU
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos u Davosu, gde se održava Svetski ekonomski forum, "imao vrlo dobar razgovor o aktuelnim temama u odnosima Srbije i EU".
"U fokusu su bile reformske obaveze, jačanje vladavine prava i institucija, unapređenje ambijenta za investicije, bolja povezanost kroz infrastrukturu, kao i energetska sigurnost i tranzicija. Razgovarali smo i o tome kako da se kroz evropske instrumente i Plan rasta za Zapadni Balkan ubrza ekonomska konvergencija i otvore dodatne razvojne mogućnosti za privredu i mlade", objavio je Vučić na Instagramu.
Dodao je da je posebno istakao da je "za Srbiju važno da se u vremenu sve većih podela sačuva duh dijaloga u regionu i u Evropi, jer je to jedini održivi put za rešavanje otvorenih pitanja, očuvanje mira i stvaranje uslova za dugoročan napredak".
Kos sa Vučićem o reformama kako bi Srbija ostala odlučno na evropskom putu
Komesarka za proširenje EU Marta Kos objavila je danas da je sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem razgovarala o reformama koje su Srbiji "potrebne da bi odlučno ostala na svom evropskom putu i napredovala sa Planom rasta".
"Dogovorili smo se da pojačamo naš zajednički rad na energetskoj bezbednosti, smanjenju zavisnosti i zajedničkom radu na nezavisnosti Evrope", napisala je na Iksu.
(Beta, 21.01.2026)