Vučić: Sadržajan razgovor sa Martom Kos

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao "sadržajno dobar razgovor" sa komesarkom za proširenje EU Martom Kos na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

"Sadržajan uspešan razgovor oni naravno imaju svoje zahteve, mi svoje odgovore ali mislim da je bio suštinski sadržajno dobar razgovor", rekao je Vučić novinarima iz Srbije koji ga prate u Davosu.

Ocenio je da Srbija može da ispravi "neke od svojih grešaka".

"Kada preuzmemo neke obaveze, moramo da ih ispunimo, tiče se to i pravne rasprave oko pojedinih zakona, konsultacija sa EU. Naravno imamo i mi naše zahteve ali o tome ne zelim da pricam", rekao je on.

Vučić je rekao i da je razgovarao sa predsednikom Švajcarske, koji će posetiti Srbiju u aprilu.

Komentarišući govor predsednika SAD Donalda Trampa, Vučić je ocenio da se nastavlja "sukob SAD i Evrope".

"Moj je zaključak da idemo u smeru daljeg suprotstavljanja i sukobljavanja na Zapadu, između SAD i Evrope", rekao je on.

 

Vučić sa Martom Kos o odnosima Srbije i EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos u Davosu, gde se održava Svetski ekonomski forum, "imao vrlo dobar razgovor o aktuelnim temama u odnosima Srbije i EU".

"U fokusu su bile reformske obaveze, jačanje vladavine prava i institucija, unapređenje ambijenta za investicije, bolja povezanost kroz infrastrukturu, kao i energetska sigurnost i tranzicija. Razgovarali smo i o tome kako da se kroz evropske instrumente i Plan rasta za Zapadni Balkan ubrza ekonomska konvergencija i otvore dodatne razvojne mogućnosti za privredu i mlade", objavio je Vučić na Instagramu.

Dodao je da je posebno istakao da je "za Srbiju važno da se u vremenu sve većih podela sačuva duh dijaloga u regionu i u Evropi, jer je to jedini održivi put za rešavanje otvorenih pitanja, očuvanje mira i stvaranje uslova za dugoročan napredak".

 

Kos sa Vučićem o reformama kako bi Srbija ostala odlučno na evropskom putu

Komesarka za proširenje EU Marta Kos objavila je danas da je sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem razgovarala o reformama koje su Srbiji "potrebne da bi odlučno ostala na svom evropskom putu i ​​napredovala sa Planom rasta".

"Dogovorili smo se da pojačamo naš zajednički rad na energetskoj bezbednosti, smanjenju zavisnosti i zajedničkom radu na nezavisnosti Evrope", napisala je na Iksu.

