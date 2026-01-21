Vučić: Sadržajan razgovor sa Martom Kos

Beta pre 53 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao "sadržajno dobar razgovor" sa komesarkom za proširenje EU Martom Kos na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

"Sadržajan uspešan razgovor oni naravno imaju svoje zahteve, mi svoje odgovore ali mislim da je bio suštinski sadržajno dobar razgovor", rekao je Vučić novinarima iz Srbije koji ga prate u Davosu.

Ocenio je da Srbija može da ispravi "neke od svojih grešaka".

"Kada preuzmemo neke obaveze, moramo da ih ispunimo, tiče se to i pravne rasprave oko pojedinih zakona, konsultacija sa EU. Naravno imamo i mi naše zahteve ali o tome ne zelim da pricam", rekao je on.

Vučić je rekao i da je razgovarao sa predsednikom Švajcarske, koji će posetiti Srbiju u aprilu.

Komentarišući govor predsednika SAD Donalda Trampa, Vučić je ocenio da se nastavlja "sukob SAD i Evrope".

"Moj je zaključak da idemo u smeru daljeg suprotstavljanja i sukobljavanja na Zapadu, između SAD i Evrope", rekao je on.

Vučić sa Martom Kos o odnosima Srbije i EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos u Davosu, gde se održava Svetski ekonomski forum, "imao vrlo dobar razgovor o aktuelnim temama u odnosima Srbije i EU".

"U fokusu su bile reformske obaveze, jačanje vladavine prava i institucija, unapređenje ambijenta za investicije, bolja povezanost kroz infrastrukturu, kao i energetska sigurnost i tranzicija. Razgovarali smo i o tome kako da se kroz evropske instrumente i Plan rasta za Zapadni Balkan ubrza ekonomska konvergencija i otvore dodatne razvojne mogućnosti za privredu i mlade", objavio je Vučić na Instagramu.

Dodao je da je posebno istakao da je "za Srbiju važno da se u vremenu sve većih podela sačuva duh dijaloga u regionu i u Evropi, jer je to jedini održivi put za rešavanje otvorenih pitanja, očuvanje mira i stvaranje uslova za dugoročan napredak".

Kos sa Vučićem o reformama kako bi Srbija ostala odlučno na evropskom putu

Komesarka za proširenje EU Marta Kos objavila je danas da je sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem razgovarala o reformama koje su Srbiji "potrebne da bi odlučno ostala na svom evropskom putu i ​​napredovala sa Planom rasta".

"Dogovorili smo se da pojačamo naš zajednički rad na energetskoj bezbednosti, smanjenju zavisnosti i zajedničkom radu na nezavisnosti Evrope", napisala je na Iksu.

(Beta, 21.01.2026)