Vučić: Srdačan i kratak susret u Davosu sa Markom Rubiom

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas u Davosu razmenio mišljenja o aktuelnim globalnim političkim kretanjima i izazovima sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.

Vučić je na Instagramu ispod fotografije na kojoj se rukuju napisao da je susret bio srdačan i kratak.

"Ukazao sam na pozicije Srbije o glavnim geopolitičkim pitanjima i izrazio uverenje da će odnosi naše zemlje i SAD nastaviti da jačaju u oblastima od uzajamnog interesa, jer Srbija, iako mala zemlja, ima izuzetnu reputaciju kao dosledan i pouzdan partner u složenom međunarodnom kontekstu", napisao je.

(Beta, 21.01.2026)

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeDavos

