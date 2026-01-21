Vučić: Srdačan i kratak susret u Davosu sa Markom Rubiom
Beta pre 1 sat
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas u Davosu razmenio mišljenja o aktuelnim globalnim političkim kretanjima i izazovima sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.
Vučić je na Instagramu ispod fotografije na kojoj se rukuju napisao da je susret bio srdačan i kratak.
"Ukazao sam na pozicije Srbije o glavnim geopolitičkim pitanjima i izrazio uverenje da će odnosi naše zemlje i SAD nastaviti da jačaju u oblastima od uzajamnog interesa, jer Srbija, iako mala zemlja, ima izuzetnu reputaciju kao dosledan i pouzdan partner u složenom međunarodnom kontekstu", napisao je.
(Beta, 21.01.2026)