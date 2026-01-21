"Borin prijatelj je bio sa Mlicom pre njihovog venčanja" Santanina sestra žestoko o bivšoj snajki: "Odložili su svadbu za godinu dana"

Blic pre 3 sata
"Borin prijatelj je bio sa Mlicom pre njihovog venčanja" Santanina sestra žestoko o bivšoj snajki: "Odložili su svadbu za…

Kaže da je Milica bila jako ljubazna kad god ih posete Ističe da je otac voleo Milicu i da je razvod uticao na njegovo zdravlje Tokom boravka u "Eliti 9" Bora Santana se zvanično razveo od Milice Kemez koju je potom optužio da je ušla u emotivni odnos sa njegovim drugom.

Sada se oglasila i Borina sestra po ocu, Dragana Đorđević Marinković koja je iznela žestoke optužbe na račun bivše snajke. Dragana je rekla da je na Boru razvod dosta uticao, ali i na čitavu njihovu porodicu koja je bila jako vezana za snajku. - Trenutno Bora nije "taj Bora". Prva tri meseca je bio među boljima, to je bio Bora, ali mislim da se sve preokrenulo kad je otišao da se razvede. Kad je saznao istinu o Milici, da je već pre braka bila u vezi. .. Dobili smo
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Njegov prijatelj je bio s njom pre venčanja!" Borina sestra progovorila o Milici Kemez i zgranula javnost

"Njegov prijatelj je bio s njom pre venčanja!" Borina sestra progovorila o Milici Kemez i zgranula javnost

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BorSnajke

Zabava, najnovije vesti »

"Njegov prijatelj je bio s njom pre venčanja!" Borina sestra progovorila o Milici Kemez i zgranula javnost

"Njegov prijatelj je bio s njom pre venčanja!" Borina sestra progovorila o Milici Kemez i zgranula javnost

Telegraf pre 1 sat
Hapšenje Nikolasa Madura onlajn – deepfake pre stvarnosti

Hapšenje Nikolasa Madura onlajn – deepfake pre stvarnosti

Radar pre 3 sata
"Borin prijatelj je bio sa Mlicom pre njihovog venčanja" Santanina sestra žestoko o bivšoj snajki: "Odložili su svadbu za…

"Borin prijatelj je bio sa Mlicom pre njihovog venčanja" Santanina sestra žestoko o bivšoj snajki: "Odložili su svadbu za godinu dana"

Blic pre 3 sata
"Bio sam u braku pre nje", Mina tvrdila da Kasper nije bio oženjen, on je odmah demantovao: Šok u studiju

"Bio sam u braku pre nje", Mina tvrdila da Kasper nije bio oženjen, on je odmah demantovao: Šok u studiju

Telegraf pre 2 sata
"Bio sam u braku pre nje" Mina Kostić rekla da Kasper nije imao ženu, a on je odmah demantovao: nastao muk u studiju

"Bio sam u braku pre nje" Mina Kostić rekla da Kasper nije imao ženu, a on je odmah demantovao: nastao muk u studiju

Blic pre 3 sata