"Borin prijatelj je bio sa Mlicom pre njihovog venčanja" Santanina sestra žestoko o bivšoj snajki: "Odložili su svadbu za godinu dana"

Kaže da je Milica bila jako ljubazna kad god ih posete Ističe da je otac voleo Milicu i da je razvod uticao na njegovo zdravlje Tokom boravka u "Eliti 9" Bora Santana se zvanično razveo od Milice Kemez koju je potom optužio da je ušla u emotivni odnos sa njegovim drugom.

Sada se oglasila i Borina sestra po ocu, Dragana Đorđević Marinković koja je iznela žestoke optužbe na račun bivše snajke. Dragana je rekla da je na Boru razvod dosta uticao, ali i na čitavu njihovu porodicu koja je bila jako vezana za snajku. - Trenutno Bora nije "taj Bora". Prva tri meseca je bio među boljima, to je bio Bora, ali mislim da se sve preokrenulo kad je otišao da se razvede. Kad je saznao istinu o Milici, da je već pre braka bila u vezi. .. Dobili smo