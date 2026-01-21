"Njegov prijatelj je bio s njom pre venčanja!" Borina sestra progovorila o Milici Kemez i zgranula javnost

Dragana Đorđević Marinković, sestra po ocu rijaliti učenika Bore Santane, otvoreno je govorila o bračnom krahu svog brata sa Milicom Kemez, otkrivajući šokantne detalje o prevari.

Ona tvrdi da ga je voditeljka prevarila neposredno pred venčanje sa njegovim najboljim prijateljem. - Trenutno Bora nije taj Bora, u prva tri meseca je bio među boljima, to je bio Bora, ali mislim da se sve preokrenulo kad je otišao da se razvede. Kad je saznao istinu za Milicu, da je već pre braka bila u vezi. Dobili smo informaciju da je taj njegov najbolji prijatelj bio s Milicom još pre njihovog venčanja. To je 99 posto tačna informacija. Bio je taj momak i na