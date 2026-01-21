"Njegov prijatelj je bio s njom pre venčanja!" Borina sestra progovorila o Milici Kemez i zgranula javnost

Telegraf pre 23 minuta  |  Telegraf.rs
"Njegov prijatelj je bio s njom pre venčanja!" Borina sestra progovorila o Milici Kemez i zgranula javnost

Dragana Đorđević Marinković, sestra po ocu rijaliti učenika Bore Santane, otvoreno je govorila o bračnom krahu svog brata sa Milicom Kemez, otkrivajući šokantne detalje o prevari.

Ona tvrdi da ga je voditeljka prevarila neposredno pred venčanje sa njegovim najboljim prijateljem. - Trenutno Bora nije taj Bora, u prva tri meseca je bio među boljima, to je bio Bora, ali mislim da se sve preokrenulo kad je otišao da se razvede. Kad je saznao istinu za Milicu, da je već pre braka bila u vezi. Dobili smo informaciju da je taj njegov najbolji prijatelj bio s Milicom još pre njihovog venčanja. To je 99 posto tačna informacija. Bio je taj momak i na
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Borin prijatelj je bio sa Mlicom pre njihovog venčanja" Santanina sestra žestoko o bivšoj snajki: "Odložili su svadbu za…

"Borin prijatelj je bio sa Mlicom pre njihovog venčanja" Santanina sestra žestoko o bivšoj snajki: "Odložili su svadbu za godinu dana"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Borrazvod

Zabava, najnovije vesti »

"Njegov prijatelj je bio s njom pre venčanja!" Borina sestra progovorila o Milici Kemez i zgranula javnost

"Njegov prijatelj je bio s njom pre venčanja!" Borina sestra progovorila o Milici Kemez i zgranula javnost

Telegraf pre 23 minuta
Hapšenje Nikolasa Madura onlajn – deepfake pre stvarnosti

Hapšenje Nikolasa Madura onlajn – deepfake pre stvarnosti

Radar pre 1 sat
"Borin prijatelj je bio sa Mlicom pre njihovog venčanja" Santanina sestra žestoko o bivšoj snajki: "Odložili su svadbu za…

"Borin prijatelj je bio sa Mlicom pre njihovog venčanja" Santanina sestra žestoko o bivšoj snajki: "Odložili su svadbu za godinu dana"

Blic pre 1 sat
"Bio sam u braku pre nje", Mina tvrdila da Kasper nije bio oženjen, on je odmah demantovao: Šok u studiju

"Bio sam u braku pre nje", Mina tvrdila da Kasper nije bio oženjen, on je odmah demantovao: Šok u studiju

Telegraf pre 1 sat
Kasper zaprosio Minu Kostić uživo u emisiji: Pokazao dijamantski prsten, Mina rekla "da", pa se prekrstila

Kasper zaprosio Minu Kostić uživo u emisiji: Pokazao dijamantski prsten, Mina rekla "da", pa se prekrstila

Blic pre 2 sata