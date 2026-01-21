Skupština Srbije danas nastavlja sednicu. Pred poslanicima set pravosudnih zakona, raspravlja se i o biračkom spisku: Na dnevnom redu 25 tačaka

Skupština Srbije započela je raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, uključujući set zakona iz oblasti pravosuđa Predloženi amandmani na zakon o javnom tužilaštvu usmereni su ka povećanju efikasnosti pravosudnog sistema Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas objedinjenu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima je set zakona iz oblasti pravosuđa, koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, a nakon toga će preći na raspravu po amandmanima. Na