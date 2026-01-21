Nastavak vanredne sednice Skupštine Srbije: Glavna tema "Mrdićevi zakoni"

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće danas objedinjenu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima je set zakona iz oblasti pravosuđa, koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić.

Nakon toga će preći na raspravu po amandmanima. Na set pravosudnih zakona podneto je ukupno 174 amandmana, a Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je prihvatio desetak amandmana. Na dnevnom redu je i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, a poslanici razmatraju i izmene Zakona o državnim službenicima koji je podnela Vlada Srbije. Pred poslanicima je i