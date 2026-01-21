Uživo: "Kad Amerika cveta, cveta ceo svet, a kad mi propadamo, svi nas pratite"! Tramp drži govor: Ledeno u Davosu, ali ne od zime

Blic pre 14 minuta
Uživo: "Kad Amerika cveta, cveta ceo svet, a kad mi propadamo, svi nas pratite"! Tramp drži govor: Ledeno u Davosu, ali ne od…

Počinje novi dan u Davosu, na Svetskom ekonomskom forumu. Sve oči poslovne elite uprte su u govor američkog predsednika Donalda Trampa. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i danas prisustvuje forumu.

Donald Tramp započeo je govor u Davosu porukom da mu je „zadovoljstvo što se vratio“ na Svetski ekonomski forum, gde je poslednji put govorio 2020. godine. „Ljudi žive veoma dobro, veoma su zadovoljni mnome“, rekao je Tramp publici. Uz osmeh je dodao da je lepo ponovo biti sa „toliko prijatelja, i ponekim neprijateljem“, što je izazvalo smeh u sali. Tramp je poručio da je „inflacija pobeđena“ i da je, kako tvrdi, nekada „otvorena i opasna granica SAD“ sada
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Makron napustio Davos, pre dolaska Trampa i pozvao na vojne vežbe na Grenlandu

Makron napustio Davos, pre dolaska Trampa i pozvao na vojne vežbe na Grenlandu

Sputnik pre 24 minuta
Uživo Forum u Davosu: Počeo Trampov govor

Uživo Forum u Davosu: Počeo Trampov govor

Euronews pre 23 minuta
Jensen najavljuje uspon zanata zbog AI-ja, kancelarijski radnici u problemu

Jensen najavljuje uspon zanata zbog AI-ja, kancelarijski radnici u problemu

Bloomberg Adria pre 24 minuta
Uživo "Lepo je biti među prijateljima i nekim neprijateljima"! Počeo Trampov govor u Davosu koji prati ceo svet! "Evropa ne…

Uživo "Lepo je biti među prijateljima i nekim neprijateljima"! Počeo Trampov govor u Davosu koji prati ceo svet! "Evropa ne ide u dobrom smeru" (foto, video)

Kurir pre 24 minuta
Ovo je 7 ključnih grafikona koji pokazuju kako je ekonomija SAD izgledala otkako je Tramp prvi put govorio u Davosu

Ovo je 7 ključnih grafikona koji pokazuju kako je ekonomija SAD izgledala otkako je Tramp prvi put govorio u Davosu

Blic pre 1 sat
Trump krenuo za Davos nakon kvara na Air Force One

Trump krenuo za Davos nakon kvara na Air Force One

SEEbiz pre 38 minuta
Džensen Hvang: Evropa mora da iskoristi AI za industrijsku transformaciju

Džensen Hvang: Evropa mora da iskoristi AI za industrijsku transformaciju

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićInflacijaNVidiaPredsednik SrbijeBela kućaDanskaDonald TrampDavosDolar

Svet, najnovije vesti »

Tramp u Davosu: Kada nama ide dobro, svima ide dobro - kada je nama loše, svi padate s nama

Tramp u Davosu: Kada nama ide dobro, svima ide dobro - kada je nama loše, svi padate s nama

N1 Info pre 18 minuta
Tramp: SAD u najbržem ekonomskom rastu, pobedili smo inflaciju

Tramp: SAD u najbržem ekonomskom rastu, pobedili smo inflaciju

Insajder pre 18 minuta
Španske mašinovođe pozvale na štrajk nakon smrtonosnih železničkih nesreća poslednjih dana

Španske mašinovođe pozvale na štrajk nakon smrtonosnih železničkih nesreća poslednjih dana

Insajder pre 3 minuta
Tramp: SAD su ekonomski motor sveta. Kad Amerika cveta, cveta ceo svet, a kad mi propadamo, svi nas pratite

Tramp: SAD su ekonomski motor sveta. Kad Amerika cveta, cveta ceo svet, a kad mi propadamo, svi nas pratite

RTV pre 14 minuta
(Video uživo) Tramp upravo drži govor veka u Davosu. Evropa strepi od ovih reči, na pomolu haos.

(Video uživo) Tramp upravo drži govor veka u Davosu. Evropa strepi od ovih reči, na pomolu haos.

Blic pre 24 minuta