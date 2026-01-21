Uživo: "Kad Amerika cveta, cveta ceo svet, a kad mi propadamo, svi nas pratite"! Tramp drži govor: Ledeno u Davosu, ali ne od zime

Počinje novi dan u Davosu, na Svetskom ekonomskom forumu. Sve oči poslovne elite uprte su u govor američkog predsednika Donalda Trampa. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i danas prisustvuje forumu.

Donald Tramp započeo je govor u Davosu porukom da mu je „zadovoljstvo što se vratio“ na Svetski ekonomski forum, gde je poslednji put govorio 2020. godine. „Ljudi žive veoma dobro, veoma su zadovoljni mnome“, rekao je Tramp publici. Uz osmeh je dodao da je lepo ponovo biti sa „toliko prijatelja, i ponekim neprijateljem“, što je izazvalo smeh u sali. Tramp je poručio da je „inflacija pobeđena“ i da je, kako tvrdi, nekada „otvorena i opasna granica SAD“ sada