Trumpov let za Davos kasnio zbog tehničkog kvara

Bloomberg Adria pre 13 minuta  |  Catherine Lucey i Hadriana
Početak puta predsednika SAD Donalda Trumpa na Svetski ekonomski forum u Davosu obeležile su nepredviđene komplikacije, pošto je avion američke vlade kojim je leteo bio primoran da se, ubrzo po poletanju, vrati u vazduhoplovnu bazu "Andrews" u Merilendu zbog tehničkog kvara.

Trump je kasnije uspeo da se ukrca u drugi avion i krene za Švajcarsku, ali je zbog kvara na prvom avionu kasnio u polasku više od dva sata. U početku nije bilo jasno da li će ovo kašnjenje uticati na Trumpove planove u Davosu, gde bi u sredu po podne trebalo da se obrati učesnicima Svetskog ekonomskog foruma. Prema ranije objavljenom rasporedu Bele kuće, predsednik je planirao da stigne u Švajcarsku u sredu, a da se vrati u četvrtak. Prema rasporedu dostupnom
