Amnesti: Vlasti Irana da otkažu pogubljenje 19-godišnjeg demonstranta

Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesti Internešenel pozvala je danas vlasti Irana da ne pogube 19-godišnjeg demonstranta Amirhoseina Gaderzadeha, uhapšenog tokom demonstracija 9. januara, i da prestanu da smrtnu kaznu koriste kao oružje protiv demonstranata. „Prema dobro obaveštenom izvoru, vlasti su mu tokom sudskog ročišta 17. januara rekle da je optužen za ‘izdaju zemlje’ i osuđen na ‘smrt vešanjem’. Vlasti su obavestile njegovu porodicu da