Mali u Davosu potpisao sporazum o letećim taksijima za Ekspo

Danas pre 31 minuta  |  Danas Online
Tokom Svetskog ekonomskog foruma u Davosu ministar finansija Siniša Mali potpisao je sporazum sa američkom kompanijom Arčer avijejšn (Archer aviation) o predstavljanju njihove letelice „Midnight“ (Ponoć) u našoj zemlji.

Kako je na Instagramu objavio Siniša Mali, ova kompanija je postala naš odabrani partner za usluge letećih taksija. „Kada smo dobili priliku da budemo domaćini tako značajnog događaja kao što je @expo_belgrade_2027, znali smo da želimo da napravimo iskorak kada je reč o novim tehnologijama, tehnološkim inovacijama i veštačkoj inteligenciji. Zato nam je bilo važno da dovedemo prve leteće taksije u
NIN pre 26 minuta
Vreme pre 35 minuta
Blic pre 26 minuta
Serbian News Media pre 11 minuta
Euronews pre 56 minuta
Sputnik pre 40 minuta
Bloomberg Adria pre 41 minuta
NIN pre 26 minuta
RTV pre 46 minuta
N1 Info pre 21 minuta
Danas pre 31 minuta
Ekapija pre 10 minuta