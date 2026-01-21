Tenzije zbog Grenlanda: EP odlaže trgovinski sporazum sa SAD

– Glavne poslaničke grupe u Evropskom parlamentu (EP) saopštile su danas da se odlaže ratifikacija trgovinskog sporazuma sa SAD, nakon pretnji američkog predsednika Donalda Tramp carinama zbog spora sa zemljama EU oko Grenlanda, piše francuski list Mond.

Sporazum su u julu prošle godine potpisali Tramp i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. „To je izuzetno moćno sredstvo, ne mislim da bi (američke) kompanije pristale da odustanu od evropskog tržišta“, rekla je Valeri Hajer, predsednica grupe Obnovimo Evropu (Renew Europe). Krajem prošle nedelje, ovakvu odluku nagovestio je predsednik Evropske narodne partije (EPP) Manfred Veber. On je saopštio da eskalacija tenzija između SAD i Evrope znači da