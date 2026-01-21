Tenzije zbog Grenlanda: EP odlaže trgovinski sporazum sa SAD

Danas pre 3 sata  |  Beta
Tenzije zbog Grenlanda: EP odlaže trgovinski sporazum sa SAD

– Glavne poslaničke grupe u Evropskom parlamentu (EP) saopštile su danas da se odlaže ratifikacija trgovinskog sporazuma sa SAD, nakon pretnji američkog predsednika Donalda Tramp carinama zbog spora sa zemljama EU oko Grenlanda, piše francuski list Mond.

Sporazum su u julu prošle godine potpisali Tramp i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. „To je izuzetno moćno sredstvo, ne mislim da bi (američke) kompanije pristale da odustanu od evropskog tržišta“, rekla je Valeri Hajer, predsednica grupe Obnovimo Evropu (Renew Europe). Krajem prošle nedelje, ovakvu odluku nagovestio je predsednik Evropske narodne partije (EPP) Manfred Veber. On je saopštio da eskalacija tenzija između SAD i Evrope znači da
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

EU suspenduje trgovinski sporazum sa SAD

EU suspenduje trgovinski sporazum sa SAD

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Trgovinski sporazumEUEvropska komisijaNarodna partijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Voz kod Barselone iskliznuo iz šina: Mašinovođa poginuo, povređeno 20 osoba

Voz kod Barselone iskliznuo iz šina: Mašinovođa poginuo, povređeno 20 osoba

Danas pre 2 minuta
Tiranin pod srećnom zvezdom

Tiranin pod srećnom zvezdom

Radar pre 2 minuta
Još jedna železnička nesreća u Španiji Voz iskočio iz šina kod Barselone: Ima mrtvih, najmanje 20 osoba povređeno

Još jedna železnička nesreća u Španiji Voz iskočio iz šina kod Barselone: Ima mrtvih, najmanje 20 osoba povređeno

Blic pre 7 minuta
Američka vojska u Karipskom moru zaplenila sedmi tanker povezan s Venecuelom

Američka vojska u Karipskom moru zaplenila sedmi tanker povezan s Venecuelom

Newsmax Balkans pre 2 minuta
Izrael srušio kancelarije UNRWA u Jerusalimu! "Ovo je neviđen napad" (video, foto)

Izrael srušio kancelarije UNRWA u Jerusalimu! "Ovo je neviđen napad" (video, foto)

Kurir pre 1 minut