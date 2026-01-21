Tramp obećava veliki ekonomski "bum", kritikuje Evropu i zahteva Grenland: "Želimo odmah pregovore o pripajanju"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp održao je dugo očekivani govor na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, koji je započeo rečima da će Amerika doživeti "rast kakav nijedna zemlja nikada ranije nije videla".

Kako kaže, pre nego što je "inflacija poražena", prethodno je "otvorena i opasna američka granica" zatvorena. "Bazična inflacija je samo 1,6 odsto, dok se predviđa rast od 5,4 odsto u četvrtom kvartalu 2025. godine", rekao je Tramp. Pozivajući se na nova pravila “100 odsto troškova” koja su uvedena radi podrške investicijama kompanija, Tramp kaže da se “dešava čudo” u američkoj ekonomiji. Što se tiče trgovine, Tramp sugeriše da je skoro svaka zemlja koja je