Poslanici danas nastavljaju raspravu o izmenama pravosudnih zakona

Insajder pre 2 sata
Poslanici danas nastavljaju raspravu o izmenama pravosudnih zakona

Poslanici skupštine Srbije nastaviće danas u 10 časova raspravu o 25 tačaka dnevnog reda, među kojima su i izmene i dopune pet pravosudnih zakona koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić.

Ti predlozi su izazvali niz kritika u javnosti, kao i od opozicionih poslanika u parlamentu, koji tvrde da se njima menjaju nadležnosti sudova i tužilaštava. To su predlog Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, izmene Zakona o Visokom savetu tužilaštva, izmene i dopune Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu, kao i o sudijama. Uz to će poslanici
