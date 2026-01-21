Amerika pojačala svoje snage na Bliskom istoku: Oglasila se Centralna komanda SAD, evo šta su poslali u bazu! (foto)

Centralna komanda vojske SAD objavila je danas da je pojačala kapacitete avijacije na Bliskom istoku, tokom stalnih tenzija sa Iranom, javlja Tajms of Izrael. "Prisustvo F-15 poboljšava borbenu gotovost i promoviše regionalnu bezbednost i stabilnost", navela je Centralna komanda na zvaničnom profilu na društvenoj mreži Iks, uz priloženu fotografiju lovca F-15. Komanda je navela da je avion na fotografiji sleteo 18. januara u neimenovanu bazu na Bliskom istoku, i da