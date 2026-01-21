Amerika pojačala svoje snage na Bliskom istoku: Oglasila se Centralna komanda SAD, evo šta su poslali u bazu! (foto)

Kurir pre 33 minuta  |  Beta/Foto:Ilustracija)
Amerika pojačala svoje snage na Bliskom istoku: Oglasila se Centralna komanda SAD, evo šta su poslali u bazu! (foto)
Centralna komanda vojske SAD objavila je danas da je pojačala kapacitete avijacije na Bliskom istoku, tokom stalnih tenzija sa Iranom, javlja Tajms of Izrael. "Prisustvo F-15 poboljšava borbenu gotovost i promoviše regionalnu bezbednost i stabilnost", navela je Centralna komanda na zvaničnom profilu na društvenoj mreži Iks, uz priloženu fotografiju lovca F-15. Komanda je navela da je avion na fotografiji sleteo 18. januara u neimenovanu bazu na Bliskom istoku, i da
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

SAD pojačale avijaciju na Bliskom istoku usred tenzija sa Iranom

SAD pojačale avijaciju na Bliskom istoku usred tenzija sa Iranom

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelBliski Istoksad

Svet, najnovije vesti »

"Plan je da mesečno ubijamo 50.000 ruskih vojnika" Ukrajinski ministar odbrane: Videćemo šta će se dogoditi s neprijateljem

"Plan je da mesečno ubijamo 50.000 ruskih vojnika" Ukrajinski ministar odbrane: Videćemo šta će se dogoditi s neprijateljem

Blic pre 38 minuta
Amerika pojačala svoje snage na Bliskom istoku: Oglasila se Centralna komanda SAD, evo šta su poslali u bazu! (foto)

Amerika pojačala svoje snage na Bliskom istoku: Oglasila se Centralna komanda SAD, evo šta su poslali u bazu! (foto)

Kurir pre 33 minuta
Protesti širom SAD zbog Trampove imigracione politike

Protesti širom SAD zbog Trampove imigracione politike

Politika pre 13 minuta
Smrtonosni planovi novog ukrajinskog ministra odbrane

Smrtonosni planovi novog ukrajinskog ministra odbrane

Politika pre 13 minuta
Tramp: Prošla godina izvanredna, hapšenja „ubica i dilera” u Minesoti

Tramp: Prošla godina izvanredna, hapšenja „ubica i dilera” u Minesoti

Politika pre 13 minuta