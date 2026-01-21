Zvezda stigla u Malme: Dejan Stanković povukao potez koji nije praktikovao Vladan Milojević

Kurir pre 24 minuta
Zvezda stigla u Malme: Dejan Stanković povukao potez koji nije praktikovao Vladan Milojević

Izveštač Kurira iz Švedske - Aleksandar Radonić Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković odlučio je da njegov tim ne trenira na stadionu Malmea - Eleda, kapaciteta 22.500 ljudi.

Crveno-beli su trening odradili danas u jutarnjim časovima na stadionu "Rajko Mitić". Da podsetimo, put Švedske su krenula 23 fudbalera Crvene zvezde - Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Stefan Gudelj, Rodrigao, Stefan Leković, Miloš Veljković, Adem Avdić, Nair Tiknizjan, Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Vasilije Kostov, Tomas Handel, Timi Maks Elšnik, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Vladimir Lučić, Nemanja Radonjić, Aleksandar Katai, Marko
