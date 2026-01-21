Niško naselje Crvena zvezda dobilo struju posle 90 dana

Niško naselje Crvena zvezda dobilo struju posle 90 dana

Meštani naselja Crvena zvezda u Nišu dobili su struju 90 dana nakon isključenja sa elektromreže zbog duga od 217 miliona dinara.

Predstavnik tog naselja, u kome žive uglavnom Romi, Trajko Kadrić rekao je za agenciju Beta da im je struja priključena nakon što je on preko advokata podneo zahtev da pokrene sudski postupak protiv Elektrodistribucije za izricanje mere hitnog priključenja struje dok traju pregovori o isplati zaostalih dugovanja. -Ovo nije trajno rešenje. Verovatno sutra će biti sastanak u Beogradu na kome će se razmatrati mogućnosti trajnog rešenja našeg problema. Stanovnici
