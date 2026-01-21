"Kada krene, upaliće se i Deki navijač": Stanković hoće Zvezdin maksimum u Ligi Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde doputovali su u sredu u Švedsku, gde će u četvrtak od 18.45 igrati protiv Malmea meč pretposlednjeg kola Lige Evrope.

Pobeda bi ozvaničila ostanak crveno-belih u drugom po snazi evro-takmičenju i u nokaut fazi i to je takmičarski motiv srpskog šampiona na drugom trenerskom debiju Dejana Stankovića na klupi. Trener crveno-belih ispričao je detalje o situaciji u igračkom kadru, istakao da će on odlučiti o ulogama Mirka Ivanića i Nemanje Radonjića, govorio da igrače neće menjati kada prvi put osete umor i podvukao da želi dve pobede u januarskim mečevima Lige Evrope. Završena je