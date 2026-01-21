Avion predsednika SAD se vratio u bazu zbog problema, Tramp drugim nastavio put ka Davosu

Američki predsednički avion noćas se oko sat nakon poletanja za Švajcarsku vratio u vojnu bazu Endruz zbog "električnog problema“.

Portparolka Bele kuće Karolina Livit rekla je da je odluka o povratku doneta ;iz predostrožnosti, ;kada je posada Air Force One identifikovala "manji električni problem“. Novinarima koji su bili na putu za Davos sa američkim predsednikom Donaldom Trampom pola sata nakon poletanja rečeno je da će se avion vratiti u bazu. Tramp se zatim ukrcao u drugi avion, C-32 vazduhoplovnih snaga.Putovanje ka Davosu, u Švajcarskoj, gde Tramp treba da učestvuje na Svetskom