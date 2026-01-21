Srbija potpisala sporazum s američkom kompanijom o uvođenju vazdušnih taksija

Srbija je danas potpisala sporazum sa američkom kompanijom Arčer o kupovini vazdušnih taksija i izabrala je kompaniju za svog preferiranog partnera za letelice za EKSPO 2027, saopštila je kompanija Arčer.

Ministar finansija Siniša Mali i glavni komercijalni direktor američke kompanije „Arčer Avijacija“ Nikhil Goel u Davosu, u Švajcarskoj, potpisali Sporazum o partnerstvu, koji bi trebalo da bude okvir saradnje vlade Srbije s tom kompanijom za uvođenje usluge električnih vazdušnih taksija u Srbiji. Srbija kupuje 25 letećih taksija „Kada nam se ukazala prilika da budemo domaćini tako značajnog događaja kao što je Ekspo, znali smo da želimo da napravimo korak napred