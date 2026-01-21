Vučić razgovarao sa državnim sekretarom SAD: "Srdačan susret sa Rubiom"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Davosu se sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom.

Kako je na svom Instagram nalogu "budućnostsrbijeav" naveo, sa Markom Rubiom je razmenio mišljenja o aktuelnim globalnim političkim kretanjima i izazovima. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Srdačan kratak susret sa Rubiom sa kojim sam razmenio mišljenja o aktuelnim globalnim političkim kretanjima i izazovima. Ukazao sam na pozicije Srbije o glavnim geopolitičkim pitanjima i izrazio uverenje da će odnosi naše zemlje i SAD nastaviti da jačaju u