Vučić razgovarao sa državnim sekretarom SAD: "Srdačan susret sa Rubiom"

NIN pre 46 minuta
Vučić razgovarao sa državnim sekretarom SAD: "Srdačan susret sa Rubiom"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Davosu se sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom.

Kako je na svom Instagram nalogu "budućnostsrbijeav" naveo, sa Markom Rubiom je razmenio mišljenja o aktuelnim globalnim političkim kretanjima i izazovima. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Srdačan kratak susret sa Rubiom sa kojim sam razmenio mišljenja o aktuelnim globalnim političkim kretanjima i izazovima. Ukazao sam na pozicije Srbije o glavnim geopolitičkim pitanjima i izrazio uverenje da će odnosi naše zemlje i SAD nastaviti da jačaju u
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Predsednik Vučić razgovarao sa Rubiom u Davosu o geopolitičkim izazovima i budućoj saradnji

Predsednik Vučić razgovarao sa Rubiom u Davosu o geopolitičkim izazovima i budućoj saradnji

Insajder pre 46 minuta
Vučić u Davosu slušao Trampov govor (foto)

Vučić u Davosu slušao Trampov govor (foto)

Blic pre 21 minuta
Vučić se u Davosu susreo sa američkim državnim sekretarom

Vučić se u Davosu susreo sa američkim državnim sekretarom

Nova pre 41 minuta
Vučić se u Davosu sreo sa Rubiom

Vučić se u Davosu sreo sa Rubiom

Slobodna Evropa pre 26 minuta
Kos: Sa Vučićem sam razgovarala o reformama i evropskom putu Srbije

Kos: Sa Vučićem sam razgovarala o reformama i evropskom putu Srbije

Euronews pre 51 minuta
Uživo Vučić iz Davosa: Dobra saradnja sa Švajcarskom; Najstabilniji smo im partner na Balkanu

Uživo Vučić iz Davosa: Dobra saradnja sa Švajcarskom; Najstabilniji smo im partner na Balkanu

B92 pre 21 minuta
Uživo: Bićete ponosni zbog letećeg taksija, imaće svog pilota! Vučić iz Davosa: Najavio dolazak ovog predsednika

Uživo: Bićete ponosni zbog letećeg taksija, imaće svog pilota! Vučić iz Davosa: Najavio dolazak ovog predsednika

Telegraf pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeDavos

Politika, najnovije vesti »

Brnabić: Neće me Picula obaveštavati o dolasku, ako želi da se vidimo - da se konsultuje kad mi odgovara

Brnabić: Neće me Picula obaveštavati o dolasku, ako želi da se vidimo - da se konsultuje kad mi odgovara

N1 Info pre 51 minuta
Brojni susreti Vučića u Davosu, obraćanje Trampa pratio iz prvog reda

Brojni susreti Vučića u Davosu, obraćanje Trampa pratio iz prvog reda

RTV pre 6 minuta
Predsednik Vučić razgovarao sa Rubiom u Davosu o geopolitičkim izazovima i budućoj saradnji

Predsednik Vučić razgovarao sa Rubiom u Davosu o geopolitičkim izazovima i budućoj saradnji

Insajder pre 46 minuta
Selaković: Firma ćerke bivše direktorke Zavoda dobila 99 miliona; Đukanović: Pokušaj diskreditacije onih koji rade po zakonu…

Selaković: Firma ćerke bivše direktorke Zavoda dobila 99 miliona; Đukanović: Pokušaj diskreditacije onih koji rade po zakonu

Insajder pre 16 minuta
"Vaša kuća i vaša plata zavise od toga šta se ovde dogodilo", Vučić o Trampovom govoru: Ovo nam pokazuje da problemi tek…

"Vaša kuća i vaša plata zavise od toga šta se ovde dogodilo", Vučić o Trampovom govoru: Ovo nam pokazuje da problemi tek dolaze, najverovatnije u subotu vanredna sednica Vlade Srbije

Blic pre 11 minuta