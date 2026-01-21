„Mina Kostić mi je ukrala 500 evra i pobegla“: Sandra Rešić oplela po koleginici – „Jurili su je po gradu“

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nemanja Vasiljević
Sandra Rešić je sinoć pred nastup u jednoj poznatoj beogradskoj kafani dala izjavu za domaće medije, te prokomentarisala veridbu Mine Kostić koja se dogodila nešto pre ponoći uživo u emisiji Amidži šou.

Tom prilikom, Sandra Rešić je prokomentarisala vezu Mine Kostić i njenog partnera Maneta Ćuruviju Kaspera, ali i otkrila jedan trač sa veselja na kom su pevale zajedno. – Imala sam prilike da gostujem sa njom pre nekoliko dana u Premijeri i upoznala sam joj gospodina iz Alibunara, ne znam zaista šta bih komentarisala na tu temu, a i nisam ljubitelj Mine Kostić, rekla je Sandra i prokomentarisala kako je Mina uzela bakšiš od čak 500 evra za sebe i otišla sa
