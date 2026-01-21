Peskov: Tramp da pojasni?!

Pravda pre 44 minuta  |  RTS
Peskov: Tramp da pojasni?!

Zna tajnu.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da se očekuje objašnjenje o tome šta je američki predsednik Donald Tramp mislio kada je govorio o američkom tajnom oružju o kome niko ne zna. "U ovom slučaju, verovatno ćemo morati da čujemo pojašnjenja o tome šta je američki predsednik tačno mislio", rekao je Peskov novinarima, prenosi agencija RIA Novosti. Tramp je prethodno u intervjuu za televiziju Njuz nejšn rekao da Sjedinjene Američke Države imaju oružje za koje
