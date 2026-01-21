Nastavak skupštinske rasprave o 25 tačaka dnevnog reda među kojima i set pravosudnih zakona

RTS pre 12 minuta
Nastavak skupštinske rasprave o 25 tačaka dnevnog reda među kojima i set pravosudnih zakona

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju u 10 sati objedinjenu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda. Među njima su izmene zakona iz oblasti pravosuđa koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić.

Na set pravosudnih zakona podneto je ukupno 174 amandmana, a Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je prihvatio desetak amandmana. Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić objasnio je da jedan od amandmana koje je odbor usvojio na predlog za izmenu Zakona o javnom tužilaštvu predviđa da umesto vrhovnog javnog tužioca Visoki savet tužilaštva dobije nadležnost za upućivanje tužilaca u Javno
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Skupština Srbije nastavlja sednicu raspravom o 25 tačaka dnevnog reda

Skupština Srbije nastavlja sednicu raspravom o 25 tačaka dnevnog reda

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeTužilaštvoSrpska napredna stranka

Politika, najnovije vesti »

Nastavak skupštinske rasprave o 25 tačaka dnevnog reda među kojima i set pravosudnih zakona

Nastavak skupštinske rasprave o 25 tačaka dnevnog reda među kojima i set pravosudnih zakona

RTS pre 12 minuta
Haos u Prištini zbog rezultata izbora Sumnja se na falsifikovanje čak 15.000 glasova, neki pripisivani pogrešnim kandidatima…

Haos u Prištini zbog rezultata izbora Sumnja se na falsifikovanje čak 15.000 glasova, neki pripisivani pogrešnim kandidatima: "To je industrijska krađa"

Blic pre 1 sat
Skupština Srbije nastavlja sednicu raspravom o 25 tačaka dnevnog reda

Skupština Srbije nastavlja sednicu raspravom o 25 tačaka dnevnog reda

RTV pre 1 sat
Šta Radomir Lazović očekuje od misije Evropskog parlamenta?

Šta Radomir Lazović očekuje od misije Evropskog parlamenta?

Danas pre 8 sati
"Ti više nikad nećeš biti predsednik Crne Gore" Pršti na sve strane između Kneževića i Milatovića: Tu ti ni Danska ne može…

"Ti više nikad nećeš biti predsednik Crne Gore" Pršti na sve strane između Kneževića i Milatovića: Tu ti ni Danska ne može pomoći!

Blic pre 8 sati