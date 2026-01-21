Nastavak skupštinske rasprave o 25 tačaka dnevnog reda među kojima i set pravosudnih zakona

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju u 10 sati objedinjenu raspravu o 25 tačaka dnevnog reda. Među njima su izmene zakona iz oblasti pravosuđa koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić.

Na set pravosudnih zakona podneto je ukupno 174 amandmana, a Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je prihvatio desetak amandmana. Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić objasnio je da jedan od amandmana koje je odbor usvojio na predlog za izmenu Zakona o javnom tužilaštvu predviđa da umesto vrhovnog javnog tužioca Visoki savet tužilaštva dobije nadležnost za upućivanje tužilaca u Javno