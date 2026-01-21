Srednji kurs dinara za evro 117,4051 dinara

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,4051 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,4051 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak je viši za 0,5 odsto i iznosi 100,1750 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 12,6 odsto, a od početka godine niži za 0,3 odsto.
