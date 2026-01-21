EA potvrdio: Poznato kada Srbija igra za finale!

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Svetozar Janičić
Vaterpolo reprezentacija Srbije boriće se za plasman u finale protiv Italija 23. januara sa početkom u 20 časova i 30 minuta.

Sada je to i definitvno, a European Aquatics je već tokom dana promenio raspored. Oganizovan je i sastanak organizacionog odbora, ali je bilo jasno da su šanse da se termini promene minimalne, a posle meča između Italije i Hrvatske, koji je Italija dobila sa 13:10, stiglo je i zvanično saopštenje. Mađarska i Grčka igraju u 17 časova, a Srbija i Italija u 20 časova i 30 minuta. Sport Klub je najavio da će doći do promene termina, iako su karte prodavane za dva
VaterpoloHrvatskaGrčkaDejan SavićItalijaEAMađarskauroš stevanović

