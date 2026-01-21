Srbija je dobila rivala u polufinalu – Italijani savladali Hrvate!

Sputnik pre 1 sat
Srbija je dobila rivala u polufinalu – Italijani savladali Hrvate!

Vaterpolisti Italije savladali su Hrvatsku sa 13:10 i plasirali se u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu gde će se sastati sa Srbijom.

U drugom polufinalu igraće Grčka i Mađarska, a oba duela su na programu u petak, meč Italije i Srbije je zakazan za 20.30. Po četvrtinama je večeras u Areni bilo 3:3, 2:0, 2:4, 6:3 za Italiju. Filipo Ferero je predvodio Italiju sa četiri gola, a zanimljivo je da je preostalih devet golova postiglo devet različitih vaterpolista. Rino Burić i Loren Fatović su sa po tri gola bili najefikasniji u Hrvatskoj. Italijani su bolje otvorili meč i sve do treće deonice
