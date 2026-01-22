Ministarka rudarstva i energetike: Srbija od MOL-a kupuje pet odsto akcija NIS

Beta pre 3 sata

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je da će sve što je u većinskom vlasništvu Gaspromnjefta, uključujući i 'Petrohemiju, biti dogovoreno odredbama budućeg kupoprodajnog ugovora za NIS.

U intervjuu za današnju Politiku, Đedović Handanović je rekla da će Srbija  moći od MOL-a da kupi dodatnih pet odsto akcija tek pošto OFAC i ostali regulatori odobre taj ugovor, koji su dogovorili mađarski MOL i ruski Gaspromnjeft.

Kupovinom dodatnih pet odsto akcija NIS od MOL-a Srbije će uvećati vlasnički udeo pomoću kojeg će moći da blokira odluke koje joj nisu u interesu, istakla je ministarka.

"Dakle, zaradićemo više, ojačati svoju poziciju na taj način. Sve to, konačno, prvi put posle 2008. godine kada smo se dobrovoljno odrekli većeg uticaja, što se pokazalo kao loš potez", rekla je Đedović Handanović.
Ona je dodala da kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ADNOK, takođe, ima nameru da od MOL-a kupi procente, ali će to biti dogovor između dve privatne kompanije koji Srbija "jer ima odlične odnose sa UAE zahvaljujući, pre svega, predsedniku (Srbije Aleksandru) Vučiću".
"Ne zaboravite da je ADNOK članica OPEK-a (Organizacija zemalja izvoznica nafte) i vodeća svetska kompanija za proizvodnju nafte sa ogromnim uskustvom i globalnim uticajem u naftnom sektoru", rekla je  Đedović Handanović. 
(beta/cmg)

(Beta, 22.01.2026)

Ključne reči

PetrohemijaMOL

