(Foto) Popularni pevač operisan: Oglasio se iz bolnice i otkrio detalje zdravstvenog stanja: "Hvala doktoru, morao sam da napravim pauzu"

Blic pre 3 sata
(Foto) Popularni pevač operisan: Oglasio se iz bolnice i otkrio detalje zdravstvenog stanja: "Hvala doktoru, morao sam da…

Jure je objavio da je operacija uspešno obavljena zahvaljujući timu lekara i osoblju bolnice.

Pevač je izrazio zahvalnost doktoru, a bio je srećan i zbog podrške koju je dobio Popularni hrvatski pevač Jure Brkljača nije počeo godinu na lep način. Jure se pratiocima na Instagramu javio iz bolnice. Bolnički centar Sestre milosrdnice, koji je u Zagrebu, mesto je na kom se popularni pevač operisao. - Mala pauza zbog zahvata, tj. operacije uha. Poželite mi sreću - napisao je prvo Jure u opisu slike. - Nakon operacije imaću još bolji sluh, pa se ponovo družimo -
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Popularni pevač operisan: Otkriveno sa čime se bori, zbog ovoga je pauzirao karijeru

Popularni pevač operisan: Otkriveno sa čime se bori, zbog ovoga je pauzirao karijeru

Telegraf pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Zagreb

Zabava, najnovije vesti »

Popularni pevač operisan: Otkriveno sa čime se bori, zbog ovoga je pauzirao karijeru

Popularni pevač operisan: Otkriveno sa čime se bori, zbog ovoga je pauzirao karijeru

Telegraf pre 20 minuta
"Ja sam prvo kuvarica, pa majka, pa baka": Neda Ukraden progovorila o tome što je prati glas da je uobražena: "Volim domaći…

"Ja sam prvo kuvarica, pa majka, pa baka": Neda Ukraden progovorila o tome što je prati glas da je uobražena: "Volim domaći ručak i postavljen sto"

Blic pre 1 sat
Zemlja u kojoj Srbi masovno letuju ukida sigurnosne trouglove na autoputevima - evo šta ih menja i da li to utiče na turiste

Zemlja u kojoj Srbi masovno letuju ukida sigurnosne trouglove na autoputevima - evo šta ih menja i da li to utiče na turiste

Blic pre 1 sat
(Foto) Naš glumac se vozi gradskim prevozom Kapa na glavi i crna jakna: "Malo u izlazak"

(Foto) Naš glumac se vozi gradskim prevozom Kapa na glavi i crna jakna: "Malo u izlazak"

Blic pre 1 sat
Sanja Kužet ima telo od kojeg boli glava: U Dubaiju nema ko se nije okrenuo za njom! Zadnjica u prvom planu, a tek da vidite…

Sanja Kužet ima telo od kojeg boli glava: U Dubaiju nema ko se nije okrenuo za njom! Zadnjica u prvom planu, a tek da vidite selfi sa plaže

Blic pre 45 minuta