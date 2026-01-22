Popularni pevač operisan: Otkriveno sa čime se bori, zbog ovoga je pauzirao karijeru

Hrvatski pevač Jure Brkljača oglasio se iz bolnice i svojim pratiocima na Instagramu saopštio sa čime se trenutno bori.

Jure je morao na operaciju uha, a intervencija je urađena u Zagrebu. - Mala pauza zbog zahvata, tj. operacije uha. Poželite mi sreću - napisao je prvo Jure Brkljača i dodao: - Nakon operacije imaću još bolji sluh, pa se ponovo družimo - dodao je pevač. Jure je danas okačio novu fotografiju, a u objavi je otkrio kako je protekla operacija. - Ljudi evo me. Hvala svima na ovolikoj podršci Operacija je prošla odlično. Veliko hvala doktoru na svemu dosad i hvala osoblju