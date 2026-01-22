Penjaroja otkrio da je važan igrač Partizana doputovao u Minhen

Danas pre 4 sati  |  Beta/V. R.
Penjaroja otkrio da je važan igrač Partizana doputovao u Minhen

KK Partizan dočekuje u petak, 23. januara, ekipu Hapoela iz Tel Aviva u meču 24. kola Evrolige – Očekuje nas još jedan težak duel protiv tima koji je trenutno u samom vrhu Evrolige.

Biće važno da pobedimo još jednu utakmicu u Minhenu, ali će biti potrebno da igramo sa mnogo manje oscilacija u odnosu na neke prethodne mečeve. Ukoliko budemo igrali timski i budemo aktivni na obe strane terena, možemo imati veću šansu u predstojećem meču – rekao je Penjaroja, a preneo sajt kluba. Partizan će u petak od 20.30 kao domaćin u Minhenu, usled zauzetosti Beogradske arene, igrati protiv Hapoela iz Tel Aviva, u utakmici 24. kola Evrolige. Crno-beli su i
Ključne reči

PartizanBeogradska ArenaEvroligaMinhen

