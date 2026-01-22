Uhapšen, pa pušten sin Milomira Jaćimovića

Danas pre 1 sat  |  N1
Uhapšen, pa pušten sin Milomira Jaćimovića

Milan Jaćimović, sin autoprevoznika Milomira Jaćimović, priveden je danas u Novom Sadu, saopštio je njegov otac na društvenim mrežama.

Pre privođenja kod Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Milan Jaćimović razgovarao je sa policijom, a potom je odvezen maricom, rečeno je reporterki N1. „Uvukli su ga u kordon i uhapsili ga“, rekao je Milomir za N1. Petar Prelić, advokat Milana Jaćimovića, rekao je za portal N1 da je njegov klijent priveden zbog „remećenja javnog reda i mira“. „Opsovao je ispred kordona policije, a neko od policajaca se osetio pogođen. Milan je pušten, protiv njega će se voditi
Otvori na danas.rs

Novi Sad »

Protest podrške studentima i profesorima u Novom Sadu: U Pionirskom parku puštena muzika, saobraćaj ponovo uspostavljen…

Protest podrške studentima i profesorima u Novom Sadu: U Pionirskom parku puštena muzika, saobraćaj ponovo uspostavljen (VIDEO, FOTO)

Danas pre 1 sat
Pajtić: Postoji poseban krug pakla za dekane koji na svoje studente pozivaju policiju

Pajtić: Postoji poseban krug pakla za dekane koji na svoje studente pozivaju policiju

Danas pre 1 sat
Beogradski zborovi pozvali na protest večeras ispred Skupštine: Podrška za Novi Sad

Beogradski zborovi pozvali na protest večeras ispred Skupštine: Podrška za Novi Sad

Danas pre 6 sati
Vremeplov: Rođen Sava Šumanović

Vremeplov: Rođen Sava Šumanović

RTV pre 32 minuta
Evroposlanik Prebilič o upadu policije na novosadski Filozofski fakultet: Ovakve stvari nisu dešavale ni u režimu Jugoslavije…

Evroposlanik Prebilič o upadu policije na novosadski Filozofski fakultet: Ovakve stvari nisu dešavale ni u režimu Jugoslavije

Danas pre 3 sata
Lustracija po deseti put među Srbima

Lustracija po deseti put među Srbima

Radar pre 2 sata
Likovni dnevnici, uzbudljiva, lepa i iznenađujuća svedočanstva sedam eminentnih umetnika: Prva izložba u novoj sezoni Galerije…

Likovni dnevnici, uzbudljiva, lepa i iznenađujuća svedočanstva sedam eminentnih umetnika: Prva izložba u novoj sezoni Galerije Haos

Danas pre 1 sat
Novi Sad »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Rođen Sava Šumanović

Vremeplov: Rođen Sava Šumanović

RTV pre 32 minuta
Protest podrške studentima i profesorima u Novom Sadu: U Pionirskom parku puštena muzika, saobraćaj ponovo uspostavljen…

Protest podrške studentima i profesorima u Novom Sadu: U Pionirskom parku puštena muzika, saobraćaj ponovo uspostavljen (VIDEO, FOTO)

Danas pre 1 sat
Uhapšen, pa pušten sin Milomira Jaćimovića

Uhapšen, pa pušten sin Milomira Jaćimovića

Danas pre 1 sat
Pajtić: Postoji poseban krug pakla za dekane koji na svoje studente pozivaju policiju

Pajtić: Postoji poseban krug pakla za dekane koji na svoje studente pozivaju policiju

Danas pre 1 sat
Režim se surovo sveti, šta je odgovor

Režim se surovo sveti, šta je odgovor

Radar pre 2 sata