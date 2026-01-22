Uhapšen, pa pušten sin Milomira Jaćimovića

Milan Jaćimović, sin autoprevoznika Milomira Jaćimović, priveden je danas u Novom Sadu, saopštio je njegov otac na društvenim mrežama.

Pre privođenja kod Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Milan Jaćimović razgovarao je sa policijom, a potom je odvezen maricom, rečeno je reporterki N1. „Uvukli su ga u kordon i uhapsili ga“, rekao je Milomir za N1. Petar Prelić, advokat Milana Jaćimovića, rekao je za portal N1 da je njegov klijent priveden zbog „remećenja javnog reda i mira“. „Opsovao je ispred kordona policije, a neko od policajaca se osetio pogođen. Milan je pušten, protiv njega će se voditi