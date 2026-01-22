Vučić: Ugovor Rusa i Mađara do sredine marta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas očekivanje da će konačni ugovor Rusa i Mađara u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) biti završen do sredine marta, a nada se da će ta kompanija u međuvremenu dobiti operativnu licencu američke Kancelarije za kontrolu inostrane imovine.

Vučić je rekao novinarima u Davosu da je sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom razgovarao o NIS i da će imati još jedan susret do kraja januara. Prema njegovim rečima, razgovarali su i o daljim mađarskim investicijama, odnosima Srbije i Mađarske i „kako da zajednički zauzimaju poziciju po ključnim geostrateškim pitanjima u današnjem svetu“. On je rekao da je na marginama Svetskog ekonomskog foruma razgovarao i sa šefovima raznih obaveštajnih agencija, a tek će