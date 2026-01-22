Vučić iz Davosa: Razgovarao sam sa Orbanom o NIS-u, nadam se konačnom ugovoru Rusa i Mađara do sredine marta
RTS pre 14 minuta
Predsenik Aleksandar Vučić rekao je novinarima iz Davosa da je danas imao važan sastanak sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Veruje da će ugovor između Mađara i Rusa o NIS-u biti završen do sredine marta, rekao je Vučić.
Predsednik Vučić re rekao da je imao niz značajnih sastanaka u Davosu i najavio da će imati još važnih susreta. Vučić je rekao da ga je premijer Đuro Macut obavestio da će u nedelju biti proširena sednica Vlade. "Verujem da će ona biti važna", kazao je Vučić. "Mislim da smo na dostojan i dostojanstven način predstavljali Srbiju u Davosu", istakao je Vučić. Na pitanje šta predstavlja "Odbor za mir", Vučić je rekao da neki smatraju da je to pandan Ujedinjenim