Vučić iz Davosa: Razgovarao sam sa Orbanom o NIS-u, nadam se konačnom ugovoru Rusa i Mađara do sredine marta

Predsenik Aleksandar Vučić rekao je novinarima iz Davosa da je danas imao važan sastanak sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Veruje da će ugovor između Mađara i Rusa o NIS-u biti završen do sredine marta, rekao je Vučić.

Predsednik Vučić re rekao da je imao niz značajnih sastanaka u Davosu i najavio da će imati još važnih susreta. Vučić je rekao da ga je premijer Đuro Macut obavestio da će u nedelju biti proširena sednica Vlade. "Verujem da će ona biti važna", kazao je Vučić. "Mislim da smo na dostojan i dostojanstven način predstavljali Srbiju u Davosu", istakao je Vučić. Na pitanje šta predstavlja "Odbor za mir", Vučić je rekao da neki smatraju da je to pandan Ujedinjenim