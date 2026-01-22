Vučić iz Davosa: Razgovarao sam sa Orbanom o NIS-u, nadam se konačnom ugovoru Rusa i Mađara do sredine marta

RTS pre 14 minuta
Vučić iz Davosa: Razgovarao sam sa Orbanom o NIS-u, nadam se konačnom ugovoru Rusa i Mađara do sredine marta

Predsenik Aleksandar Vučić rekao je novinarima iz Davosa da je danas imao važan sastanak sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Veruje da će ugovor između Mađara i Rusa o NIS-u biti završen do sredine marta, rekao je Vučić.

Predsednik Vučić re rekao da je imao niz značajnih sastanaka u Davosu i najavio da će imati još važnih susreta. Vučić je rekao da ga je premijer Đuro Macut obavestio da će u nedelju biti proširena sednica Vlade. "Verujem da će ona biti važna", kazao je Vučić. "Mislim da smo na dostojan i dostojanstven način predstavljali Srbiju u Davosu", istakao je Vučić. Na pitanje šta predstavlja "Odbor za mir", Vučić je rekao da neki smatraju da je to pandan Ujedinjenim
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Vučić sa Orbanom, Mirzijojevim i Krišto u Davosu o pitanjima energetske bezbednosti i investicijama

Vučić sa Orbanom, Mirzijojevim i Krišto u Davosu o pitanjima energetske bezbednosti i investicijama

RTV pre 19 minuta
Vučić: Sa Orbanom o NIS-u, nadam se konačnom ugovoru Rusa i Mađara do sredine marta

Vučić: Sa Orbanom o NIS-u, nadam se konačnom ugovoru Rusa i Mađara do sredine marta

RTV pre 14 minuta
"Ako je to stvarno istina, onda je šokantno" Vučić o odbijanju evroparlamentaraca da prođu kroz hol Skupštine zbog postavke o…

"Ako je to stvarno istina, onda je šokantno" Vučić o odbijanju evroparlamentaraca da prođu kroz hol Skupštine zbog postavke o Jasenovcu: Prema svecu i tropar, takvu smo delegaciju i zaslužili (video)

Blic pre 9 minuta
Vučić sa Orbanom o NIS-u: Nadam se konačnom ugovoru Rusa i Mađara do sredine marta

Vučić sa Orbanom o NIS-u: Nadam se konačnom ugovoru Rusa i Mađara do sredine marta

NIN pre 14 minuta
Ugovor između Rusa i Mađara za NIS u martu: Vučić posle sastanka sa Orbanom iz Davosa

Ugovor između Rusa i Mađara za NIS u martu: Vučić posle sastanka sa Orbanom iz Davosa

Blic pre 24 minuta
Vučić u Davosu sa Orbanom o energetskoj bezbednosti, sa Krišto o regionalnim pitanjima

Vučić u Davosu sa Orbanom o energetskoj bezbednosti, sa Krišto o regionalnim pitanjima

Newsmax Balkans pre 4 minuta
(Video) Aleksandar Vučić uživo iz Davosa: Važan susret sa Orbanom, očekuje se završetak konačnog ugovora o NIS-u između Rusa i…

(Video) Aleksandar Vučić uživo iz Davosa: Važan susret sa Orbanom, očekuje se završetak konačnog ugovora o NIS-u između Rusa i Mađara do kraja marta

Dnevnik pre 24 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićDavosĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Nema Jelene, nema nastave: Plenum studenata Univerziteta u Novom Sadu doneo odluku o ulasku u bojkot nastave

Nema Jelene, nema nastave: Plenum studenata Univerziteta u Novom Sadu doneo odluku o ulasku u bojkot nastave

Insajder pre 19 minuta
Đorđe Stanković: Požar u TOK-u očigledno podmetnut, da li je cilj da izgori dokumentacija o slučaju "Nadstrešnica"

Đorđe Stanković: Požar u TOK-u očigledno podmetnut, da li je cilj da izgori dokumentacija o slučaju "Nadstrešnica"

N1 Info pre 19 minuta
Vučić sa Orbanom, Mirzijojevim i Krišto u Davosu o pitanjima energetske bezbednosti i investicijama

Vučić sa Orbanom, Mirzijojevim i Krišto u Davosu o pitanjima energetske bezbednosti i investicijama

RTV pre 19 minuta
Studenti novosadskog Univerziteta stupaju u bojkot nastave

Studenti novosadskog Univerziteta stupaju u bojkot nastave

N1 Info pre 24 minuta
Vučić: Sa Orbanom o NIS-u, nadam se konačnom ugovoru Rusa i Mađara do sredine marta

Vučić: Sa Orbanom o NIS-u, nadam se konačnom ugovoru Rusa i Mađara do sredine marta

RTV pre 14 minuta