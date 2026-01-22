RHMZ: Košava u pojačanju, u nedelju uz orkanske udare i iznad 100 km/h

Narednih dana uslediće promenljivo vreme, uz postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature, ali će u košavskom području jugoistočni vetar u petak i subotu biti u pojačanju, dok će u nedelju duvati olujna košava uz orkanske udare na jugu Banata – oko i malo iznad 100 km/h, navodi se u najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Vetар će početkom sledeće sedmice oslabiti i biti u skretanju na severozapadni i zapadni. Danas se u većini mesta očekuje slab, ponegde i umeren mraz. Tokom dana biće umereno do pretežno oblačno, tek ponegde sa slabim, kratkotrajnim padavinama – ujutro snegom, a tokom dana kišom. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura biće od 0 na severozapadu zemlje i u Negotinskoj Krajini do 8 stepeni u centralnim predelima i na jugoistoku zemlje.