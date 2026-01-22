RHMZ: Košava u pojačanju, u nedelju uz orkanske udare i iznad 100 km/h

Insajder pre 4 sati
RHMZ: Košava u pojačanju, u nedelju uz orkanske udare i iznad 100 km/h

Narednih dana uslediće promenljivo vreme, uz postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva i porast dnevne temperature, ali će u košavskom području jugoistočni vetar u petak i subotu biti u pojačanju, dok će u nedelju duvati olujna košava uz orkanske udare na jugu Banata – oko i malo iznad 100 km/h, navodi se u najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Vetар će početkom sledeće sedmice oslabiti i biti u skretanju na severozapadni i zapadni. Danas se u većini mesta očekuje slab, ponegde i umeren mraz. Tokom dana biće umereno do pretežno oblačno, tek ponegde sa slabim, kratkotrajnim padavinama – ujutro snegom, a tokom dana kišom. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura biće od 0 na severozapadu zemlje i u Negotinskoj Krajini do 8 stepeni u centralnim predelima i na jugoistoku zemlje.
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za petak, 23. januar: Oblačno i suvo vreme

Vremenska prognoza za petak, 23. januar: Oblačno i suvo vreme

Serbian News Media pre 1 sat
Oblačno i hladno vreme, u Timočkoj krajini niže temperature i moguć sneg

Oblačno i hladno vreme, u Timočkoj krajini niže temperature i moguć sneg

Glas Zaječara pre 1 sat
Oglasio se i meteorolog! Otkrivamo da li smo završili sa zimom! Ovome se niste nadali početkom februara.

Oglasio se i meteorolog! Otkrivamo da li smo završili sa zimom! Ovome se niste nadali početkom februara.

Telegraf pre 2 sata
Prognoza RHMZ-a za naredne dane: Košava u pojačanju, u nedelju uz orkanske udare

Prognoza RHMZ-a za naredne dane: Košava u pojačanju, u nedelju uz orkanske udare

NIN pre 2 sata
RHMZ: Košava u pojačanju, u nedelju uz orkanske udare i iznad 100 km/h u nekim delovima Srbije

RHMZ: Košava u pojačanju, u nedelju uz orkanske udare i iznad 100 km/h u nekim delovima Srbije

Newsmax Balkans pre 2 sata
Stižu orkanski udari preko 100 km/h: Izdato hitno upozorenje za ove delove Srbije, jak vetar će nositi sve pred sobom

Stižu orkanski udari preko 100 km/h: Izdato hitno upozorenje za ove delove Srbije, jak vetar će nositi sve pred sobom

Mondo pre 3 sata
Narednih dana toplije

Narednih dana toplije

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošavaBanatSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Kod uvezenih automobila u Srbiji duplo veća verovatnoća vraćene kilometraže

Kod uvezenih automobila u Srbiji duplo veća verovatnoća vraćene kilometraže

Nova ekonomija pre 3 minuta
VIDEO: Deo novosadskih studenata stupa u bojkot nastave, večeras novi protest

VIDEO: Deo novosadskih studenata stupa u bojkot nastave, večeras novi protest

Radio 021 pre 19 minuta
Vladan Petrov izabran za predsednika Ustavnog suda

Vladan Petrov izabran za predsednika Ustavnog suda

Nedeljnik pre 18 minuta
Zuja Veličković od grada naplatio više od 16.000 evra za TV prenose skupština u 2025'

Zuja Veličković od grada naplatio više od 16.000 evra za TV prenose skupština u 2025'

Vranje news pre 8 minuta
Potpisi za studente: Nova akcija u Beogradu 24. januara

Potpisi za studente: Nova akcija u Beogradu 24. januara

Vreme pre 3 minuta