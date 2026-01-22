Nova runda dijaloga Beograda i Prištine danas u Briselu

Nova runda dijaloga Kosova i Srbije na nivou glavnih pregovarača, uz posredovanje Evropske unije, biće održana danas u Briselu.

Delegaciju Beograda predvodi direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač na tehničkom nivou Petar Petković, a delegaciju Prištine glavni pregovarač Besnik Bisljimi. Kako nezvanično saznaje Radio slobodna Evropa (RSE), glavni pregovarači bi danas trebalo da nastave razgovore o sprovođenju Deklaracije o nestalim licima u ratu na Kosovu. Specijalni izaslanik EU za dijalog Srbije i Kosova Peter Sorensen je prošle nedelje posetio Beograd i