Režim se surovo sveti, šta je odgovor

Povratak kontrole je ultimativna potreba vlasti. Podlim proceduralnim smicalicama režim nastoji da stavi pod svoj jaram pobunjeni univerzitet, a tužilaštvo na silu ustroji tako da bez napora može da kontroliše postojeće i buduće istrage u koje su umešani pojedinci iz političkog vrha

Proteklu godinu obeležili su najveći protesti, koji su podigli očekivanja građana da su promene moguće. Početak ove godine obeležila je serija odmazdi režima koji pokušava da se konsoliduje bezumnom represijom. U toku je surovo čišćenje sistema od svih koji ne pokazuju apsolutnu pokornost ili se i dalje nadaju da će ruka pravde dosegnuti i vrhove vlasti. Partijska metla SNS uglavnom je počistila po policiji i tajnim službama. Sada se izvode poslednji „fini radovi“
