Sve je manje sudija i tužilaca spremno za prostituisanje

Vlast je shvatila da je, uprkos strahu, sve manje sudija i tužilaca koji su spremni na profesionalno prostituisanje. Sve ovo za njih predstavlja egzistencijalnu borbu i oni će u njoj koristiti sva dostupna sredstva i sve raspoloživo ljudstvo. Političkim opsenarima je dobro poznato kakvi bi bili efekti stvarnog uspostavljanja pravosudne nezavisnosti i koliko njih bi nakon toga ostalo na slobodi. Zato vitlaju bičem, nadajući se da će one najstrašljivije vratiti u torove ćutnje i straha

Čini se da su Srpska napredna stranka i korupcija neraskidivo povezani – SNS je prvo početnu popularnost i podršku pre četrnaest godina uvećala jahanjem na antikorupcijskom narativu, a u međuvremenu ju je integrisala u političku svakodnevicu. Zato je prošle godine njen najmoćniji član, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pokušao da umiri nezadovoljstvo nastalo padom nadstrešnice najavom „borbe protiv korupcije koja neće trajati jedan dan“, a žrtvovani su – Dragana