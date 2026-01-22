Za rafale odletelo još 200 miliona evra

Iako je još u aprilu isplatila drugi avans od 15 odsto i time izmirila obavezu, država je francuskoj kompaniji Daso za 12 borbenih aviona pred kraj 2025. iskeširala dodatnih 204,6 miliona evra, a do kraja januara moraće da plati još 480 miliona

Srbija je pred kraj prošle godine, u decembru, iz državne kase, iako to Zakonom o budžetu za 2025. nije bilo planirano, za kupovinu francuskih rafala iskeširala još oko 24 milijarde dinara ili 204,6 miliona evra, ekskluzivno saznaje Radar. Za sada je izostalo zvanično objašnjenje zašto je za nabavku vojnih aviona, koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugovorio prilikom jedne od poseta francuskom kolegi Emanuelu Makronu, pored redovne godišnje rate iz aprila,