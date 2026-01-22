Za rafale odletelo još 200 miliona evra

Radar pre 32 minuta  |  Milan Ćulibrk
Za rafale odletelo još 200 miliona evra

Iako je još u aprilu isplatila drugi avans od 15 odsto i time izmirila obavezu, država je francuskoj kompaniji Daso za 12 borbenih aviona pred kraj 2025. iskeširala dodatnih 204,6 miliona evra, a do kraja januara moraće da plati još 480 miliona

Srbija je pred kraj prošle godine, u decembru, iz državne kase, iako to Zakonom o budžetu za 2025. nije bilo planirano, za kupovinu francuskih rafala iskeširala još oko 24 milijarde dinara ili 204,6 miliona evra, ekskluzivno saznaje Radar. Za sada je izostalo zvanično objašnjenje zašto je za nabavku vojnih aviona, koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugovorio prilikom jedne od poseta francuskom kolegi Emanuelu Makronu, pored redovne godišnje rate iz aprila,
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

U Kragujevcu počela proizvodnja "grande pande" na benzin: Evo koliko će koštati

U Kragujevcu počela proizvodnja "grande pande" na benzin: Evo koliko će koštati

Blic pre 3 sata
Leteći taksi stiže u Srbiju! U Davosu sklopljen posao sa američkim kompanijom Arčer: Ovako će izgledati letelica (foto,video)…

Leteći taksi stiže u Srbiju! U Davosu sklopljen posao sa američkim kompanijom Arčer: Ovako će izgledati letelica (foto,video)

Blic pre 1 sat
Mandić: EES će ugroziti transport na Balkanu! Mora se rešiti problem vozača u Šengenu (video)

Mandić: EES će ugroziti transport na Balkanu! Mora se rešiti problem vozača u Šengenu (video)

Blic pre 1 sat
Francuska demantuje Trampa: "Nije vršio pritisak na Makrona da poveća cene lekova"

Francuska demantuje Trampa: "Nije vršio pritisak na Makrona da poveća cene lekova"

Večernje novosti pre 1 sat
Elegantno: Zvanični Pariz odgovorio na Trampove prozivke Makrona u Davosu – rat se nastavlja

Elegantno: Zvanični Pariz odgovorio na Trampove prozivke Makrona u Davosu – rat se nastavlja

Telegraf pre 2 sata
U Srbiju stižu leteći taksiji: Finalizovan dogovor sa kompanijom „Archer“ za EXPO 2027

U Srbiju stižu leteći taksiji: Finalizovan dogovor sa kompanijom „Archer“ za EXPO 2027

Glas juga pre 4 sati
Macut sa sindikatima o ekonomsko-socijalnoj situaciji u zemlji

Macut sa sindikatima o ekonomsko-socijalnoj situaciji u zemlji

Serbian News Media pre 3 sata

Ključne reči

Aleksandar VučićBudžetPredsednik SrbijeFrancuska

Ekonomija, najnovije vesti »

Za rafale odletelo još 200 miliona evra

Za rafale odletelo još 200 miliona evra

Radar pre 32 minuta
U Kragujevcu počela proizvodnja "grande pande" na benzin: Evo koliko će koštati

U Kragujevcu počela proizvodnja "grande pande" na benzin: Evo koliko će koštati

Blic pre 3 sata
Tramp u Davosu: ‘Nećemo upotrebiti silu na Grenlandu’

Tramp u Davosu: ‘Nećemo upotrebiti silu na Grenlandu’

Danas pre 4 sati
MMF: Pojedini mediji pogrešno preneli našu projekciju privrednog rasta za Srbiju

MMF: Pojedini mediji pogrešno preneli našu projekciju privrednog rasta za Srbiju

Danas pre 6 sati
Saga o NIS-u dobila kraj, samo ne znamo da li je srećan

Saga o NIS-u dobila kraj, samo ne znamo da li je srećan

Danas pre 6 sati