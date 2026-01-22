Objavljene nominacije za Oskara

RTS pre 20 minuta
Objavljene nominacije za Oskara

Američka fimska akademija objavila je danas spisak nominovanih za svoje godišnje nagrade Oskar, koje će biti dodeljene 15. marta u Los Anđelesu. Nominovane za 98. Oskara na svečanosti u Los Anđelesu saopštili Luis Pulman i Danijel Bruks,

Za priznanje najbolji film u konkurenciji su se našli filmovi Bugonija, Jorgosa Lantimosa, F1, Džozefa Kosinjskog, Frankenštajn, Giljerma del Tora, Hamnet, Kloi Žao, Marti veličanstveni i Jedna bitka za drugom. Pored njih, nominovani su i brazilski film Tajni agent, norveški Sentimentalna vrednost, Grešnici i Train Dreams. Za najboljeg reditelja nominovani su Kloi Žao za film Hamnet (ovenčan Zlatnim globusom), Džoš Safdi za Marti veličanstveni, Pol Tomas Anderson
