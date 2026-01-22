Objavljene nominacije za Oskara

Američka fimska akademija objavila je danas spisak nominovanih za svoje godišnje nagrade Oskar, koje će biti dodeljene 15. marta u Los Anđelesu. Nominovane za 98. Oskara na svečanosti u Los Anđelesu saopštili Luis Pulman i Danijel Bruks,

Za priznanje najbolji film u konkurenciji su se našli filmovi Bugonija, Jorgosa Lantimosa, F1, Džozefa Kosinjskog, Frankenštajn, Giljerma del Tora, Hamnet, Kloi Žao, Marti veličanstveni i Jedna bitka za drugom. Pored njih, nominovani su i brazilski film Tajni agent, norveški Sentimentalna vrednost, Grešnici i Train Dreams. Za najboljeg reditelja nominovani su Kloi Žao za film Hamnet (ovenčan Zlatnim globusom), Džoš Safdi za Marti veličanstveni, Pol Tomas Anderson