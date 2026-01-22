Tramp najavljuje "večni" dogovor o Grenlandu, Putin poručuje: Rusije se to ne tiče

Američki predsednik Donald Tramp najavljuje trajni okvirni dogovor o Grenlandu sa NATO saveznicima, koji bi obuhvatio zajedničku protivraketnu odbranu i podelu prava na mineralne resurse, dok Moskva poručuje da je se to pitanje ne tiče. Ruski šef države Vladimir Putin, pozivajući se na istorijske primere prodaje teritorija, ističe da će SAD i Danska same rešiti sudbinu ostrva.

Pitanje Grenlanda sve izraženije zauzima mesto na mapi globalnih geopolitičkih interesa, a izjave predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina, ukazuju na različite pristupe velikih sila oko budućnosti tog ostrva – od transatlantskih bezbednosnih i ekonomskih aranžmana do pozivanja na istorijske presedane iz 19. veka. Tramp je izjavio da bi okvirni sporazum o Grenlandu, koji je dogovorio sa generalnim sekretarom