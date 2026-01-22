NATO tvrdi da Rute nije predlagao kompromis oko suvereniteta u vezi sa Grenlandom

BRISEL - Generalni sekretar NATO Mark Rute nije predložio nikakav kompromis oko suvereniteta tokom razgovora o Grenlandu sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, saopštila je danas portparolka Alijanse Alison Hart.

"Generalni sekretar nije predložio nikakav kompromis oko suvereniteta tokom sastanka sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država u Davosu", rekla je Hart, prenosi Rojters. Kako se navodi, ona nije pružila nikakve dodatne informacije. Iz NATO-a su u sredu naveli da će saveznici u severno-atlantskoj alijansi kolektivno raditi na bezbednosti Arktika, a pregovori Danske, Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država nastaviće se sa ciljem postizanja da Rusija i Kina nikad