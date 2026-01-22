Putin: „Rusiju ne zanima ko je vlasnik Grenlanda“

Serbian News Media pre 5 sati
Putin: „Rusiju ne zanima ko je vlasnik Grenlanda“

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da se pitanje vlasništva nad Grenlandom ne tiče Rusije i da SAD i Danska treba da reše to između sebe.

Prvi put javno govoreći o Grenlandu, Putin je signalizirao da se Rusija neće protiviti Trampovom nastojanju da preuzme kontrolu nad tim arktičkim ostrvom, za koje je naveo da bi mogao da vredi gotovo milijardu dolara. „Ono što se dešava na Grenlandu se nas uopšte ne tiče“, rekao je Putin na sastanku Saveta bezbednosti Rusije, preneo je Rojters. Ruski predsednik je ocenio da je Danska uvek tretirala Grenland „kao koloniju“ i da je bila „prilično oštra, ako ne i
