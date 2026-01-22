Zelenski kritikovao Evropu, opisavši njeno ponašanje u vezi sa odbranom kao ‘Dan mrmota’

Serbian News Media pre 1 sat
Zelenski kritikovao Evropu, opisavši njeno ponašanje u vezi sa odbranom kao ‘Dan mrmota’

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski danas je, na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, kritikovao svoje evropske saveznike zbog, kako je rekao, sporog, fragmentisanog i neadekvatnog odgovora na rusku invaziju njegove zemlje i nastavak ratne agresije koja traje skoro četiri godine.

Zelenski je za govornicom izneo litaniju tužbalica i kritika na račun Evrope za koju je rekao da je ostavila njegovu zemlju na milost i nemilost predsednika Rusije Vladimira Putina dok traju napori SAD da se dođe do mirovnog sporazuma u ratu Moskve protiv Ukrajine. „Evropa deluje pogubljeno“, rekao je Zelenski i pozvao svoj kontinent da postane globalna sila. Uporedio je reagovanje Evrope sa odlučnim koracima Vašingtona u Venecueli i Iranu. Zelenski, bivši komičar,
Ključne reči

Vladimir PutinIranMoskvaUkrajinaVašingtonVenecuelaEURusijaDavosVladimir Zelenski

