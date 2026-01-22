Provejava u Malmeu, policija sastančila pred Zvezdu

Sportske.net pre 1 sat
Iz Malmea: Nemanja Janošev Fudbalere Crvene zvezde danas od 18.45 sati očekuje meč 7. kola protiv Malmea u istoimenom gradu.

Iako termometar pokazuje skromnih "-1", osećaj je da je barem "-10" na ulicama Malmea. Provejava sitan sneg, vetar nije jak, ali je izuzetno hladan i nije prijatno boraviti napolju. Neće biti prijatno ni igračima oba tima. Uprkos tome što je Crvena zvezda stigla sa slične temperature, spoljašnji uslovi između Beograda i Malmea su ipak nešto drugačiji. U gradu je prilično mirno, sivo. Nema prevelikih gužvi iako se u Malmeu održava i Evropsko prvenstvo u rukometu.
