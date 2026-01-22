Kako ćemo ikada išta više znati?

Dve krajnosti u digitalnom svetu u kome živimo - nimalo interneta i previše interneta - i obe imaju isti rezultat

Dobro se sećam i scene, i boja, i maske, i onog narandžastog opasača, i pustinje, i kako su mediji o tome izveštavali kasnije, i nadimka “Džihadi Džon”, i globalne fascinacije njegovim londonskim akcentom, obrazovanjem i licem iza maske, i koliko je snimak bio jeziv iako kamera nije snimila sam čin. Javna, internetom amplifikovana, egzekucija – preciznije, odrubljivanje glave – bila je jeziva te 2014. godine, uprkos tome što, niti je bila prva, niti je bila najgore