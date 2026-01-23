Brnabić ocenila da je misija Evropskog parlamenta u Srbiji politička

Beta pre 1 sat

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je danas da se potvrđuje da misija Evropskog parlamenta koja je u poseti Srbiji nije nikakva fakt fajnding misija koja istražuje neke činjenice već da je to misija "kako bi se podržali blokaderi" i da se radi o "potpuno političkoj misiji".

"Ovo je potpuno politička misija, to je za mene potpuno brutalno mešanje u unutrašnja pitanja Republike Srbije. Oni su došli ne na jednu objektivnu transparentnu misiju, već su došli da direktno podrže blokadere kao jednu političku  opciju" rekla je Brnabić novinarima u Talinu i dodala da su i članovi  misije sami to potvrdili u svojim izjavama.

Upitala je da ukoliko su došli da podrže građane i da promovišu evropske i demokratske vrednosti zašto onda ne odu da razgovaraju sa ćerkama Žarka Mićina koje su bile "samo jedna od stotinu porodica izloženih direktnom teroru blokadera", ili da razgovaraju sa porodicom Patrika Drida ili sa građanima Niša koji su "bili podvrgnuti najgorem fašističkom teroru na ulicama Niša 21. marta".

"Je l' oni nisu građani, je l' njihova ljudska prava i prava ostalih građana vas ne zanimaju? Je l' vas zanimaju samo blokaderi koji su tokom 13, 14 meseci koristili samo nedemokratska sredstva, sve suprotno vladavini prava... kako bi uneli haos i destabilizaciju i širili mržnju u našem društvu. Zašto podržavate njih", upitala je Brnabić.

Ona je izjavila da je "potpuno jasno" da je to "politička misija" i da očekuje da takav bude i njen rezultat, odnosno još jedan izveštaj, i još jedna u nizu rezolucija protiv Srbije "koja se ne oslanja ni na evropske vrednosti ni na vladavinu prava, ni na demokratske norme i standarde već na to da oni ovde podržavaju blokadere kao jednu političku snagu".

Ukazala je da članove misije ne zanima ko ima podršku naroda, ko ima većinsku podršku građana, već da se oni "ovde bore za smenu vlasti i to vam je to".

Takođe se osvrnula na to što su članovi misije Evropskog parlamenta hteli, kako je rekla, da izbegnu da obiđu izložbu o stradanjima srpskog, jevrejskog i romskog naroda u sistemu koncentracionih logora Jasenovac, i ukazala da su tek posle prvog sastanka u Skupštini obišli izložbu.

"Tek nakon prvog sastanka je valjda njima bilo dovoljno glupo i valjda ih je bilo dovoljno sramota da izbegnu izložbu pa su onda oni obišli izložbu. Ali dobro, makar su je obišli, makar je na kraju krajeva taj pritisak našeg naroda i naših građana bio toliki da su shvatili da jednostavno jeste toliko neprimereno da ne obiđu izložbu", rekla je Brnabić.

Ona je podsetila da su iz evropske misije poslali dopis da ne žele da prolaze kroz centralni hodnik u Skupštini zbog njihovog sentimenta, da ih "valjda ta izložba ne bi povredila".

Delegacija Evropskog parlamenta je u poseti Srbiji od 22. do 24. januara. 

(Beta, 23.01.2026)

Ključne reči

Skupština SrbijeAna Brnabić

